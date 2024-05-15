Тен Хаг отверг подозрения Руни насчет травмированных игроков МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отверг подозрения легенды клуба Уэйна Руни о том, что некоторые игроки симулируют свои травмы.

После домашнего поражения "Юнайтед" от "Арсенала" со счетом 0:1 в минувший уикенд Руни заявил, что некоторые из травмированных игроков вполне могли выйти на поле "Олд Траффорд".



Тен Хаг с этим не соглашается, уверяя, что его подопечные не увиливают от участия в матчах.



"Находясь здесь в Каррингтоне, вы должны видеть, что эти игроки отчаянно хотят играть".



"Я чувствую это, наблюдая за Мартинесом, наблюдая за Бруну (Фернандешем), который пытался пройти фитнес-тест в воскресенье. Рэшфорд делал все возможное, пытаясь тренироваться на прошлой неделе, но не смог".



"Поэтому игроки отчаянно хотят играть и хотят быть в правильном состоянии. То же самое касается Виктора Линделефа и Рафы Варана — они тренируются, чтобы быть готовыми к финалу (Кубка Англии). Они делают все, что могут", — цитирует Тен Хага talkSPORT.