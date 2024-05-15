"Юнайтед" обдумывает покупку Уоткинса

"Манчестер Юнайтед" обдумывает приобретение нападающего "Астон Виллы" Олли Уоткинса.

Отличная форма Уоткинса стала ключом к тому, что "Астон Вилла" обеспечила себе попадание в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона. Только в рамках Премьер-Лиги Олли забил 19 голов и отдал 13 результативных передач.



В пошлом месяце Рой Кин заявил, что Уоткинс достаточно хорош, чтобы выступать за команду топ-уровня, и "Юнайтед" готов прислушаться к совету своей легенды, утверждает talkSPORT.



Новое руководство "Юнайтед" считает, что Уоткинс соответствует тому профилю проверенного бомбардира, которым "красные дьяволы" хотят обзавестись летом в помощь молодому Расмусу Хейлунду.



Однако "Юнайтед" будет крайне сложно согласовать трансфер 28-летнего игрока сборной Англии, учитывая то, что сами "дьяволы", в отличие от "Виллы", в Лигу Чемпионов не попали.