Находящийся на пенсии Азар принес "Челси" еще 5 млн. фунтов
"Челси" получит бонус в 5 миллионов фунтов от "Реала" за плеймейкера Эдена Азара, хотя тот уже и завершил игровую карьеру.
В 2019 году "Челси" продал Азара, находившегося на пике своей карьеры, в "Реал" по сделке стоимостью 130 млн. фунтов, включая свыше 40 млн. фунтов в виде бонусов.
С того момента карьера Азара пошла по нисходящей, и еще прошлым летом Эден и "Реал" договорились о досрочном прекращении контракта. А в октябре замученный травмами игрок объявил о том, что вешает бутсы на гвоздь.
Однако у "Реала" по-прежнему остались обязательства перед "Челси", и выход команды Карло Анчелотти в финал Лиги Чемпионов обеспечил "синим" очередной бонус.
Как сообщает The Telegraph, речь идет о 5 млн. фунтов. Это не такая большая сумма, но все равно окажет помощь "Челси" в соблюдении правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.
Добавим, Азар провел в "Челси" семь лет, забив 110 голов в 352 матчах. Вместе с "синими" Эден выиграл два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, Кубок Лиги и две Лиги Европы.
15.05.2024 17:00
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Легенда!
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Бизнес кар нахуй! :)
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