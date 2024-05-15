Лейндерс возглавил "Ред Булл"
Пеп Лейндерс, ассистент Юргена Клоппа в "Ливерпуле", был назначен новым главным тренером австрийского "Ред Булл".
Как известно, Клопп покидает должность главного тренера "Ливерпуля" в конце сезона, но Юрген уходит не один, а вместе со всем своим тренерским штабом.
И если Клопп собирается в следующем сезоне отдыхать, то Лейндерс решил не отрываться от футбола, а снова попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста после короткого и неудачного опыта в "НАК Бреде" в 2018 году.
Контракт Лейндерса с "Ред Булл" рассчитан на три года, и к работе в Зальцбурге 41-летний голландец приступит с начала предсезонного периода.
Правой рукой Лейндерса в "Ред Булл" будет 36-летний Витор Матуш, который также покидает "Ливерпуль" в конце сезона.
15.05.2024 16:00
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Отличное место выбрал. Удачи!!
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