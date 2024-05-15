Лейндерс возглавил "Ред Булл"

Пеп Лейндерс, ассистент Юргена Клоппа в "Ливерпуле", был назначен новым главным тренером австрийского "Ред Булл".

Как известно, Клопп покидает должность главного тренера "Ливерпуля" в конце сезона, но Юрген уходит не один, а вместе со всем своим тренерским штабом.



И если Клопп собирается в следующем сезоне отдыхать, то Лейндерс решил не отрываться от футбола, а снова попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста после короткого и неудачного опыта в "НАК Бреде" в 2018 году.



Контракт Лейндерса с "Ред Булл" рассчитан на три года, и к работе в Зальцбурге 41-летний голландец приступит с начала предсезонного периода.



Правой рукой Лейндерса в "Ред Булл" будет 36-летний Витор Матуш, который также покидает "Ливерпуль" в конце сезона.