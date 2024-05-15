Тен Хаг не будет прощаться с "Олд Траффорд" в среду

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что не будет прощаться с публикой "Олд Траффорд" во время матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в среду вечером.

После матча с "Ньюкаслом" подопечным Тен Хага лишь останется совершить выезд к "Брайтону", а также сыграть против "Манчестер Сити" на "Уэмбли" в финале Кубка Англии.



Будущее Тен Хага остается под большим вопросом, однако Эрик не чувствует, что ему грозит увольнение, и верит, что фанаты "Юнайтед" на его стороне, несмотря на сложный сезон.



"Да, мы устроим круг почета (после матча с "Ньюкаслом"). Да, конечно, мы выразим свое почтение фанатам. В хорошие времена, в плохие времена мы всегда вместе со своими фанатами, поэтому да, мы устроим круг почета".



"Прощание с кем? Со мной?! Это не то, что я чувствую. Это не то, что я вижу. Я пойду на этот круг почета ради фанатов".



"На стадионе, дома и на выезде, фанаты всегда поддерживают команду, поддерживаю меня, и когда я бываю на улице, многие, многие подходят ко мне".



"Возможно, это просто вежливость, но я так не чувствую. Я никогда не сталкивался с негативной реакцией, потому что фанаты понимают нашу ситуацию. Фанаты понимают, что этот клуб находится в переходном периоде, вдобавок мы столкнулись с огромными проблемами из-за травм, особенно на ключевых позициях", — цитирует Тен Хага The Independent.