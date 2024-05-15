Светская хроника за среду

Марк Кукурелья и Бен Чилуэлл находятся на радаре у "Манчестер Юнайтед". "Арсенал" и "Манчестер Сити" обратились к Бруно Гимараэсу. Лукас Подольски резко разбогател. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

Левые защитники "Челси" Марк Кукурелья и Бен Чилуэлл находятся на радаре у "Манчестер Юнайтед". (TEAMtalk)



"Юнайтед" готов предложить 55 миллионов фунтов за защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта. (Daily Mail)



"Юнайтед" открыт к предложениям насчет защитника Аарона Ван-Биссаки. (The Sun)



Защитник Джереми Фримпонг склоняется к тому, чтобы уйти из "Байера". Заплатить отступные в 35 млн. фунтов за 23-летнего голландца готовы "Юнайтед", "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Реал". (Bild)



"Арсенал" и "Сити" установили контакт с полузащитником "Ньюкасла" Бруно Гимараэсом. (Caughoffside)



"Арсенал" и "Челси" находятся среди претендентов на нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко. (TEAMtalk)



"Челси" готов отпустить нападающего Ромелу Лукаку за 35 млн. фунтов. (Football Insider)



"Тоттенхэм" готов продать за 25 млн. фунтов крайнего защитника Эмерсона Рояла, который интересен "Милану" и "Ювентусу". (Daily Mail)



Нападающий "Ливерпуля" Луис Диас — цель номер один "Барселоны" на лето. (Mundo Deportivo)



Адриан, Жоэль Матип и Тиаго Алькантара покинут "Ливерпуль" грядущим летом. (TEAMtalk)



Оцениваемый в 13 млн. фунтов полузащитник "Ниццы" Кефрен Тюрам был предложен "Ливерпулю". (Daily Mirror)



"Астон Вилла" нацелилась на полузащитника "Аль-Ахли" Габри Вейгу. (Givemesport)



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Сэр Дейв Брэйлсфорд будет курировать трансферную кампанию "Юнайтед" грядущим летом. (Daily Mirror)



Австрийский "Ред Булл" может предложить работу главного тренера Пепу Лейндерсу, ассистенту Юргена Клоппа в "Ливерпуле". (Daily Mail)



Энцо Мареска останется на посту главного тренера вышедшего в Премьер-Лигу "Лестера". (The Telegraph)



Саудовская "Аль-Кадисия" хочет пригласить бывшего наставника "Тоттенхэма", "Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо. (Daily Mail)



Лондон проведет четырехдневный фестиваль, посвященный финалу Лиги Чемпионов. (Daily Mail)



Бывший нападающий "Арсенала" Лукас Подольски заработал 180 млн. фунтов благодаря своим инвестициям в индустрию кебаба и мороженого. (talkSPORT)