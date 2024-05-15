Хюльсхофф станет ассистентом Слота в "Ливерпуле"
Главный тренер "Фейеноорда" Арне Слот заберет с собой в "Ливерпуль" своего ассистента Сипке Хюльсхоффа.
Ранее "Ливерпуль" уже согласовал с "Фейеноордом" компенсацию за 45-летнего Слота в размере 9.4 млн. фунтов, и ESPN ожидает, что "красные" официально подтвердят назначение Арне, когда завершат сезон и проводят Юргена Клоппа.
Клопп покидает "Ливерпуль" не один, а вместе со всем своим тренерским штабом: Пепом Лейндерсом, Петером Кравицем, Витором Матушем и Джоном Ахтенбергом.
Поэтому сейчас Слот занят формированием собственного штаба на новом месте работы, и своей правой рукой Арне собирается сделать Хюльсхоффа, который с 2022 года ассистирует ему в "Фейеноорде".
Слот и Хюльсхофф вместе поработали еще в "Камбууре", где Арне начинал свою тренерскую карьеру в 2016, год спустя отправившись в АЗ.
49-летний Хюльсхофф также имеет опыт работы ассистентом Рональда Кумана в сборной Голландии.
15.05.2024 13:00
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