Хюльсхофф станет ассистентом Слота в "Ливерпуле"

Главный тренер "Фейеноорда" Арне Слот заберет с собой в "Ливерпуль" своего ассистента Сипке Хюльсхоффа.

Ранее "Ливерпуль" уже согласовал с "Фейеноордом" компенсацию за 45-летнего Слота в размере 9.4 млн. фунтов, и ESPN ожидает, что "красные" официально подтвердят назначение Арне, когда завершат сезон и проводят Юргена Клоппа.



Клопп покидает "Ливерпуль" не один, а вместе со всем своим тренерским штабом: Пепом Лейндерсом, Петером Кравицем, Витором Матушем и Джоном Ахтенбергом.



Поэтому сейчас Слот занят формированием собственного штаба на новом месте работы, и своей правой рукой Арне собирается сделать Хюльсхоффа, который с 2022 года ассистирует ему в "Фейеноорде".



Слот и Хюльсхофф вместе поработали еще в "Камбууре", где Арне начинал свою тренерскую карьеру в 2016, год спустя отправившись в АЗ.



49-летний Хюльсхофф также имеет опыт работы ассистентом Рональда Кумана в сборной Голландии.