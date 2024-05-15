Эдерсон возмущен, что Родри не был номинирован на звание Игрока Года в Премьер-Лиге

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон выразил возмущение по поводу того, что его партнер по команде Родри не был номинирован на звание лучшего игрока Премьер-Лиги в сезоне 2023/24.

На прошлой неделе Премьер-Лига объявила имена восьми игроков, номинированных на звание лучшего в завершающемся сезоне.



В этом шорт-листе не оказалось Родри, который не проиграл ни одного из своих 49 матчей в Премьер-Лиге, поэтому возмущенному Эдерсону не остается ничего другого, кроме как поддержать другого своего товарища в лице Фила Фодена.



"Там есть хорошие игроки, но я рассматриваю Родри отличным кандидатом, которого нет в списке. Я не понимаю, почему его нет в списке. Если честно, это неприемлемо".



"Если вы посмотрите на его год, на его кампанию и на то, как он играл последние сезоны, то наблюдать его отсутствие в списке — это абсурд. Я не знаю, какой критерий они используют, номинируя игроков, но там есть другие замечательные игроки. Но я рассматриваю Родри отличным кандидатом на эту награду. К сожалению, его нет в списке".



"Поэтому, думаю, я буду переживать за Фила, потому что Фил тоже проводит отличный сезон, он очень нам помог. В этом сезоне он забил больше голов, отдал больше результативных передач, был стабильнее и важнее для команды", — сообщил Эдерсон ESPN Brasil.