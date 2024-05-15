Премьер-Лига. Анонс матчей среды

В среду, 15 мая, состоятся два перенесенных поединка Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРАЙТОН — ЧЕЛСИ 21:45 Онлайн-трансляция Прогноз



"Брайтон" не забивал более одного гола в каждом из 11 последних матчей Премьер-Лиги. "Челси" набрал 29 очков в 2024 году — только у трех первых команд больше. "Чайки" одержали лишь две победы в 17 последних встречах с "синими" в чемпионате, обе — в прошлом сезоне.



Нападающий "Брайтона" Жоао Педро находится под вопросом. Йоэл Велтман рискует уже не сыграть в этом сезоне.



К тренировкам с "Челси" вернулись Бен Чилуэлл и Кэрни Чуквуэмека. Роберт Санчес, Весле Фофана, Ромео Лавиа и Энцо Фернандес остаются в лазарете.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — НЬЮКАСЛ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Юнайтед" пропустил уже 82 гола в этом сезоне с учетом всех соревнований, что является худшим показателем с 1970/71. "Ньюкасл" выиграл четыре из семи последних матчей Премьер-Лиги, хотя до этого — только один из 10 (2 ничьи, 7 поражений). "Красные дьяволы" потерпели лишь одно поражение в 28 последних домашних встречах с "сороками" в чемпионате — 0:1 в декабре 2013.



После шести недель отсутствия с травмой ноги в заявку "Юнайтед" должен попасть Лисандро Мартинес. Вилли Камбавала, Бруну Фернандеш и Маркус Рэшфорд под вопросом.



"Ньюкаслу" предстоит оценить состояние нападающего Александера Исака, который почувствовал себя плохо против "Брайтона". Фитнес-тест предстоит и Каллуму Уилсону. Ник Поуп, Киран Триппьер, Жоэлинтон и Мигель Альмирон недавно поправились в строй и претендуют на возвращение в строй.