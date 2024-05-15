Премьер-Лига. Анонс матчей среды

Антони и Дэн Берн В среду, 15 мая, состоятся два перенесенных поединка Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРАЙТОН — ЧЕЛСИ 21:45 Онлайн-трансляция Прогноз

"Брайтон" не забивал более одного гола в каждом из 11 последних матчей Премьер-Лиги. "Челси" набрал 29 очков в 2024 году — только у трех первых команд больше. "Чайки" одержали лишь две победы в 17 последних встречах с "синими" в чемпионате, обе — в прошлом сезоне.

Нападающий "Брайтона" Жоао Педро находится под вопросом. Йоэл Велтман рискует уже не сыграть в этом сезоне.

К тренировкам с "Челси" вернулись Бен Чилуэлл и Кэрни Чуквуэмека. Роберт Санчес, Весле Фофана, Ромео Лавиа и Энцо Фернандес остаются в лазарете.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — НЬЮКАСЛ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз

"Манчестер Юнайтед" пропустил уже 82 гола в этом сезоне с учетом всех соревнований, что является худшим показателем с 1970/71. "Ньюкасл" выиграл четыре из семи последних матчей Премьер-Лиги, хотя до этого — только один из 10 (2 ничьи, 7 поражений). "Красные дьяволы" потерпели лишь одно поражение в 28 последних домашних встречах с "сороками" в чемпионате — 0:1 в декабре 2013.

После шести недель отсутствия с травмой ноги в заявку "Юнайтед" должен попасть Лисандро Мартинес. Вилли Камбавала, Бруну Фернандеш и Маркус Рэшфорд под вопросом.

"Ньюкаслу" предстоит оценить состояние нападающего Александера Исака, который почувствовал себя плохо против "Брайтона". Фитнес-тест предстоит и Каллуму Уилсону. Ник Поуп, Киран Триппьер, Жоэлинтон и Мигель Альмирон недавно поправились в строй и претендуют на возвращение в строй.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2024 11:00

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  1. getafe 15.05.2024 11:08 # getafe
    При обучении по-прежнему эффективнее писать от руки

    Недавнее исследование показало, что наилучшее усвоение учебного материала у дошкольников происходит при обычном письме от руки, а не с помощью гаджетов. Аналогичная тенденция выявлена и среди студентов, предпочитающих конспектировать материал на бумаге, а не набирать на компьютере. «Ручная работа» в обучении помогает лучшему запоминанию как слов, так и смысла текста.

    Дело в том, что письмо от руки предполагает больше движений, внимательности, вникания в детали. Таким образом в мозге стимулируется больше участков, ведь необходимо и контролировать правильность линий, и силу нажатия на бумагу, и т. п. Набор же на клавиатуре является гораздо более простым процессом.

    Промежуточным вариантом между старым и новым способом письменного фиксирования информации может быть применение стилуса с гаджетом, отмечают исследователи. Такой подход хотя бы сохраняет разнообразие моторики, которая напрямую связана с развитием мозга.

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  2. moneycity 15.05.2024 11:03 # moneycity
    Россия - страна террорист.

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  3. chelsea88 15.05.2024 11:02 # chelsea88
    Играли шитюки со шпорами, а продырявили аснл)

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  4. zheka000000 15.05.2024 11:01 # zheka000000
    расия - какули.
    просто не забывайте

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