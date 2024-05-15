"Брайтон" пытался купить Палмера прошлым летом

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби рассказал, что его клуб пытался купить вингера Коула Палмера у "Челси".

В заключительный день летнего трансферного окна "Челси" приобрел Палмера у "Манчестер Сити" за 42.5 млн. фунтов, и с тех пор Коул забил 21 гол и отдал 10 результативных передач за "синих" в Премьер-Лиге.



В то время "Челси" был не единственным претендентом на Палмера. Достоверно известно об интересе к Коулу со стороны "Вест Хэма". Оказывается, 22-летнего англичанина хотел и "Брайтон", который сыграет против "синих" в среду вечером.



"Мы пытались заполучить его в прошлое летнее трансферное окно. Мы думали, что он может стать игроком топ-уровня".



"Качества Палмера очевидны для каждого, но не во времена, когда он играл за "Манчестер Сити". В этом сезоне он играет очень хорошо, он забивает много голов", — цитирует Де Дзерби BBC.