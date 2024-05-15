"Юнайтед" установил контакт с Маккенной

Главный тренер "Ипсвича" Киран Маккенна стал неожиданным кандидатом на замену Эрику Тен Хагу в "Манчестер Юнайтед".

После финала Кубка Англии против "Манчестер Сити" 25 мая новое руководство "Юнайтед" во главе с сэром Джимом Рэтклиффом примет свое решение насчет Тен Хага, чей второй сезон в клубе складывается разочаровывающим образом.



По информаци The Guardian, "Юнайтед" всерьез размышляет о приглашении 38-летнего Маккенны, если Тен Хагу будет указано на дверь.



Маккенна провел шесть лет в "Юнайтед" до того, как в декабре 2021 отправился "Ипсвич", который ему с тех пор удалось поднять из Лиги Один до Премьер-Лиги.



Утверждается, что "Юнайтед" уже установил контакт с представителями Маккенны, но пока переговоры находятся в зачаточном состоянии.



Готовясь к своему первому после 22 лет перерыва сезону в Премьер-Лиге, "Ипсвич" совершенно не хочет терять Маккенну, которым, помимо "Юнайтед", также интересуются "Брайтон" и "Брентфорд".