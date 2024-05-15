Тен Хаг: "Хейлунд близок к возвращению в форму"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг выразил поддержку своему нападающему Расмусу Хейлунду.

На днях издание Manchester Evening News опубликовало материал о том, что партнеры по "Юнайтед" отказываются пасовать на стоившего клубу 72 миллиона фунтов Хейлунда вблизи чужих ворот.



В данный момент Хейлунд не забивает уже 10 матчей кряду, однако Тен Хаг положительно оценивает дебютный сезон Расмуса за "Юнайтед" и верит, что вскоре 21-летний датчанин прервет свою голевую засуху.



"Он перенес три травмы в этом сезоне, но все равно, как вы и сказали, забил 14 голов. Думаю, это очень хороший показатель для молодого игрока. Когда мы решили пригласить его, то купили игрока на этот сезон и на будущее".



"Он должен развиваться, он должен прогрессировать, и ему нужно время. Иногда у тебя бывают взлеты и падения. До зимы он никак не мог забить свой первый гол в Премьер-Лиге, но у него очень сильный характер".



"Он очень энергичен в каждом матче, поэтому его возвращение в форму может случиться в любом матче. Я уверен, что он близок", — цитирует Тен Хага Evening Standard.