Гвардиола: "Если бы не сейв Ортеги, чемпионом бы стал "Арсенал"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил роль своего запасного голкипера Штефана Ортеги в победе над "Тоттенхэмом".

Накануне вечером "Сити" сделал большой шаг к четвертому подряд титулу Премьер-Лиги, одержав победу 0:2 в Северном Лондоне.



На 69-й минуте этого матча, когда счет был 0:1, Гвардиола был вынужден заменить получившего травму Эдерсона, и в концовке, незадолго до второго гола "горожан", появившийся со скамейки Ортега совершил невероятный сейв после выхода Сона Хен Мина один на один.



Гвардиола чувствует, что это был сейв на титул, потому что инициатива в чемпионской гонке перешла бы к "Арсеналу", если бы "Сити" упустил победу.



"Мы победили благодаря сейву Ортеги. Иначе чемпионом бы стал "Арсенал". Такова реальность — все решают маленькие детали".



"Знаете ли вы, сколько раз Сон наказывал нас за последние семь-восемь лет? Могу ли я назвать вам, сколько голов он забил нам вместе с Харри Кейном?"



"Я подумал про себя: "Боже, только не снова". Но Штефан совершил невероятный сейв. Это было удивительно, но у него есть талант".



"По игре один на один он является одним из лучших голкиперов, что я когда-либо видел в своей жизни. Он так хорош".



"В этом сезоне он играл в Кубке Англии, Кубке Лиги и даже в Премьер-Лиге, потому что Эдерсон четырежды получал травмы, и он всегда был так надежен".



"Он невероятный голкипер, потому клуб и наш тренер приняли невероятное решение, пригласив его сюда".



"Весь матч "Тоттенхэм" был невероятно агрессивен, поэтому я страдал с первой минуты. Люди предполагали, что они не будут пытаться одержать победу, потому что не хотят видеть чемпионство "Арсенала", но оказалось совершенно наоборот", — цитирует Гвардиолу The Independent.