"Астон Вилла" впервые сыграет в Лиге Чемпионов

Унаи Эмери "Астон Вилла" впервые в своей истории квалифицировалась в Лигу Чемпионов благодаря поражению "Тоттенхэма" от "Манчестер Сити".

В минувший понедельник "Вилла" сыграла вничью с "Ливерпулем" (3:3), оставив "Тоттенхэму" робкую надежду ворваться в топ-4 Премьер-Лиги.

Однако спустя сутки "Тоттенхэм" оказался бессилен остановить "Сити" (0:2), потеряв последние шансы опередить "Виллу".

Таким образом, в следующем сезоне "Вилла" впервые сыграет в Лиге Чемпионов, где прежде еще никогда не выступала с момента ребрендинга элитного европейского соревнования.

Последний раз "Вилла" играла в Кубке европейских чемпионов в 1982/83, а в предыдущем сезоне даже выигрывала этот турнир.

В сезонах 1992/93 и 1995/96 "Вилле" удавалось финишировать в Премьер-Лиге на втором и четвертом местах, соответственно, но тогда в Лигу Чемпионов можно было попасть только с первой строчки.

Главным творцом этого достижения является наставник "Виллы" Унаи Эмери, который в октябре 2022 принял бирмингемскую команду на 14-м месте в Премьер-Лиге, в трех очках над зоной вылета. С тех пор только "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Арсенал" набрали очков больше в английском первенстве, чем подопечные испанского специалиста.

Добавим, "Вилла" будет уже шестым клубом, с которым Эмери выступит в Лиге Чемпионов. Прежде Унаи делал это с "Валенсией", московским "Спартаком", "Севильей", ПСЖ и "Вильярреалом".


Метки Астон Вилла, Лига Чемпионов, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2024 06:00

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  1. theo-zm 15.05.2024 06:41 # theo-zm
    Тренеришка йопта

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  2. breadpeat 15.05.2024 06:29 # breadpeat
    Вот настоящая победа.. Арсеналы сити всё суета

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  3. apl-nash 15.05.2024 06:10 # apl-nash
    Хоррош "тренеришка"!

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