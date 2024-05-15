"Астон Вилла" впервые сыграет в Лиге Чемпионов

"Астон Вилла" впервые в своей истории квалифицировалась в Лигу Чемпионов благодаря поражению "Тоттенхэма" от "Манчестер Сити".

В минувший понедельник "Вилла" сыграла вничью с "Ливерпулем" (3:3), оставив "Тоттенхэму" робкую надежду ворваться в топ-4 Премьер-Лиги.



Однако спустя сутки "Тоттенхэм" оказался бессилен остановить "Сити" (0:2), потеряв последние шансы опередить "Виллу".



Таким образом, в следующем сезоне "Вилла" впервые сыграет в Лиге Чемпионов, где прежде еще никогда не выступала с момента ребрендинга элитного европейского соревнования.



Последний раз "Вилла" играла в Кубке европейских чемпионов в 1982/83, а в предыдущем сезоне даже выигрывала этот турнир.



В сезонах 1992/93 и 1995/96 "Вилле" удавалось финишировать в Премьер-Лиге на втором и четвертом местах, соответственно, но тогда в Лигу Чемпионов можно было попасть только с первой строчки.



Главным творцом этого достижения является наставник "Виллы" Унаи Эмери, который в октябре 2022 принял бирмингемскую команду на 14-м месте в Премьер-Лиге, в трех очках над зоной вылета. С тех пор только "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Арсенал" набрали очков больше в английском первенстве, чем подопечные испанского специалиста.



Добавим, "Вилла" будет уже шестым клубом, с которым Эмери выступит в Лиге Чемпионов. Прежде Унаи делал это с "Валенсией", московским "Спартаком", "Севильей", ПСЖ и "Вильярреалом".