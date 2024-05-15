"Сити" победил "Тоттенхэм" и оказался на пороге чемпионства в Премьер-Лиге

Дубль Эрлинга Холанда позволил "Манчестер Сити" одержать победу 0:2 в гостях у "Тоттенхэма" и сделать большой шаг к четвертому подряд титулу Премьер-Лиги.

Относительно победы 2:1 над "Бернли" в стартовом составе "шпор" произошло три изменения. Вместо Ива Биссума, Оливера Скиппа и Деяна Кулусевски появились Раду Дрэгушин, Пьер-Эмиль Хейбьерг и Родриго Бентанкур.



В старт "горожан" вернулся Кайл Уолкер, заменив Натана Аке.



Первое слово в матче сказали хозяева. На шестой минуте Бентанкур наносил мощный удар с границы штрафной, но Эдерсон не пустил мяч под перекладину своих ворот.



В ответ на это гости совершили несколько подходов к воротам Гульельмо Викарио, а на 16-й минуте впервые серьезно напрягли голкипера "Тоттенхэма", который парировал удал Фила Фодена с близкого расстояния после того, как Хейбьерг не смог вынести мяч из своей штрафной.



В дальнейшем "Сити" старался играть как можно безопаснее, сводя риск к минимуму. "Тоттенхэм" впереди выглядел более раскрепощенным.



Концовка первого тайма была отмечена двойным моментом "горожан", но удары Эрлинга Холанда и Бернарду Силвы с убойных позиций были заблокированы Микки Ван де Веном и Дрэгушином, соответственно.



А в начала второго тайма счет был открыт. Оказавшись на правом краю штрафной и получив передачу от Силвы, Де Брюйне прострелил к воротам, и Холанд с метра поразил цель — 0:1.



Вскоре гости понесли ощутимую потерю, потому что Эдерсон получил травму головы в столкновении с Ван де Веном и был вынужден уступить свое место на поле Штефану Ортеге.



Едва появившись на замену, Ортега совершил большой сейв, остановив удар Кулусевски с острого угла.



"Сити" старался играть осторожно, но на 86-й минуте провалился в обороне, и Сон Хен Мин вышел один на один. К счастью для "горожан", Ортега ногой отразил удар капитана "Тоттенхэма".



А когда до окончания основного времени оставалась минута, вышедший на замену Жереми Доку нарвался на фол в штрафной "шпор", и Холанд безупречно исполнил пенальти — 0:2.



"Сити" провел этот матч не самым убедительным образом, и пару раз "горожанам" откровенно повезло, однако победа есть победа. "Тоттенхэм" сделал все, что мог, не сумев избежать пятого поражения в шести последних матчах.



"Тоттенхэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче