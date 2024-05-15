"Сити" победил "Тоттенхэм" и оказался на пороге чемпионства в Премьер-Лиге

Эрлинг Холанд Дубль Эрлинга Холанда позволил "Манчестер Сити" одержать победу 0:2 в гостях у "Тоттенхэма" и сделать большой шаг к четвертому подряд титулу Премьер-Лиги.

Относительно победы 2:1 над "Бернли" в стартовом составе "шпор" произошло три изменения. Вместо Ива Биссума, Оливера Скиппа и Деяна Кулусевски появились Раду Дрэгушин, Пьер-Эмиль Хейбьерг и Родриго Бентанкур.

В старт "горожан" вернулся Кайл Уолкер, заменив Натана Аке.

Первое слово в матче сказали хозяева. На шестой минуте Бентанкур наносил мощный удар с границы штрафной, но Эдерсон не пустил мяч под перекладину своих ворот.

В ответ на это гости совершили несколько подходов к воротам Гульельмо Викарио, а на 16-й минуте впервые серьезно напрягли голкипера "Тоттенхэма", который парировал удал Фила Фодена с близкого расстояния после того, как Хейбьерг не смог вынести мяч из своей штрафной.

В дальнейшем "Сити" старался играть как можно безопаснее, сводя риск к минимуму. "Тоттенхэм" впереди выглядел более раскрепощенным.

Концовка первого тайма была отмечена двойным моментом "горожан", но удары Эрлинга Холанда и Бернарду Силвы с убойных позиций были заблокированы Микки Ван де Веном и Дрэгушином, соответственно.

А в начала второго тайма счет был открыт. Оказавшись на правом краю штрафной и получив передачу от Силвы, Де Брюйне прострелил к воротам, и Холанд с метра поразил цель — 0:1.

Вскоре гости понесли ощутимую потерю, потому что Эдерсон получил травму головы в столкновении с Ван де Веном и был вынужден уступить свое место на поле Штефану Ортеге.

Едва появившись на замену, Ортега совершил большой сейв, остановив удар Кулусевски с острого угла.

"Сити" старался играть осторожно, но на 86-й минуте провалился в обороне, и Сон Хен Мин вышел один на один. К счастью для "горожан", Ортега ногой отразил удар капитана "Тоттенхэма".

А когда до окончания основного времени оставалась минута, вышедший на замену Жереми Доку нарвался на фол в штрафной "шпор", и Холанд безупречно исполнил пенальти — 0:2.

"Сити" провел этот матч не самым убедительным образом, и пару раз "горожанам" откровенно повезло, однако победа есть победа. "Тоттенхэм" сделал все, что мог, не сумев избежать пятого поражения в шести последних матчах.

"Тоттенхэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2024 00:00

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  1. mafia-fake 15.05.2024 00:11 # mafia-fake
    РОССИЯ
    ПУТИН
    ЛИВЕРПУЛЬ



    ВЕРНЁМ ОДЕССУ И КУБОК АПЛ В РОДНУЮ ГАВАНЬ

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  2. vagifspurs 15.05.2024 00:09 # vagifspurs
    Искренне поздравляю фанатов Астон Виллы с историческим событием! Если есть тут такие!

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  3. v-0987654321 15.05.2024 00:09 # v-0987654321
    Север Англии хозяева футбола,ниже уже - это просто выскочки

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  4. moneycity 15.05.2024 00:09 # moneycity
    Ливерпуль - 32 года без АПЛ.
    Арсенал - 20 лет без АПЛ.
    Манчестер Юнайтед - 11 лет без АПЛ.

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  5. vasant-balan 15.05.2024 00:09 # vasant-balan
    Волчанск занят почти весь, в центре города поднят российский флаг.
    Зачистка идет на окраинах города. Утюжат ствольной артиллерией и РСЗО.
    Через 12 часов Харьков будет под огневым контролем.
    Экс-Вагнера знают свое дело. К выходным на каждый прилет БПЛА или снаряда по Белгороду, будет прилетать 10-20 по Харькову. Искандер больше не нужен. Искандеры будут ловить HIMARS и пусковики ATACMS. Теперь только правильное и очень недорогое для нас танго, танцуем вдвоем, сносим врага, отвечаем десятикратно за любые удары по мирному населению. 

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  6. fiezzo 15.05.2024 00:08 # fiezzo
    вспомнил странный случай из своего интернет-быта.

    однажды, ещё много лет назад в твиттере я написал стих, с подписью "Михаил Лермонтов":

    Берёшь хохла,
    Е6ёшь хохла,
    Е6ёшь хохла,
    Е6ёшь хохла.

    одна знакомая украинка после этого настойчиво просила меня удалить это произведение, чего я не сделал. в результате она отписалась и заблокировала меня. я удивился - ведь я в общем-то писал нечто подобное годами, но огорчилась она лишь в тот момент.

    тогда я пожал плечами и забыл. но сейчас, спустя много лет, я вспомнил про эту украинку и решил посмотреть, как у неё дела.

    и точно.

    торгует пиздoй на онлифансе.

    (ответить)

  7. high-malvern 15.05.2024 00:08 # high-malvern
    Виталик не унывай! И не верь слезам :)

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  8. skydreams 15.05.2024 00:08 # skydreams
    только ГЕГЕНПРЕСЕНГСИ сможет остановить доминацию лысого шарлотана. никто другой

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  9. mafia-fake 15.05.2024 00:07 # mafia-fake
    Цыган - значит биомусор

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  10. booker 15.05.2024 00:07 # booker
    Ёбанные мешки (

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  11. tihinya-moiyobir 15.05.2024 00:06 # tihinya-moiyobir
    Пидраликов с чемпионством. Не зря сосали судейские залупы весь сезон.

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  12. sapojnik 15.05.2024 00:06 # sapojnik
    КОРОЛИ!!!

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  13. brown-ale 15.05.2024 00:05 # brown-ale
    Пеп благословлен Богом, иного объяснения не нахожу. Ортега просто вытащил матч, сама судьба ведет Ман Сити к кубку.

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  14. thegodfather 15.05.2024 00:05 # thegodfather
    Челси надо смотреть чо сити делает с доку и сделать тоже самое с пудриком.
    А имеено посадить на лавку тупоголового бегунка и выпускать на уставших соперников при благоприятном счете. На большее эти тупогрловые бегунки не способны.

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  15. imf-tau 15.05.2024 00:04 # imf-tau
    Арсосальцы готовы пососать даже петухам, своим заклятым врагам, лишь бы мацнуть чашку АПЛ.

    Но вас зашкварников к ней не пустят, гуляйте. Вам надо сперва научиться выигрывать достойно.

    ЗЫ Виталя, выходи.

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  16. felix-the-cat 15.05.2024 00:04 # felix-the-cat
    Поздравляю фанатов Арсенала с очередным залупуполом ухаха

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  17. moneycity 15.05.2024 00:03 # moneycity
    Мишаня Даштамиров ака фелиса солевая карлица - грязная чурка-подсосница. Фу фу фу

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  18. thegodfather 15.05.2024 00:03 # thegodfather
    Холланд чепуха ипаная. Надеюсь его выкупит арсосал и сгниет с ним в чемпионшипе. Аминь

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  19. kukuruzko 15.05.2024 00:03 # kukuruzko
    КОРОЛИ!!!

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  20. thegodfather 15.05.2024 00:03 # thegodfather
    Райсиков, хуяверцов и прочих пидраликов с очередным чемпиком. Унва

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