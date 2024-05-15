"Сити" победил "Тоттенхэм" и оказался на пороге чемпионства в Премьер-Лиге
Дубль Эрлинга Холанда позволил "Манчестер Сити" одержать победу 0:2 в гостях у "Тоттенхэма" и сделать большой шаг к четвертому подряд титулу Премьер-Лиги.
Относительно победы 2:1 над "Бернли" в стартовом составе "шпор" произошло три изменения. Вместо Ива Биссума, Оливера Скиппа и Деяна Кулусевски появились Раду Дрэгушин, Пьер-Эмиль Хейбьерг и Родриго Бентанкур.
В старт "горожан" вернулся Кайл Уолкер, заменив Натана Аке.
Первое слово в матче сказали хозяева. На шестой минуте Бентанкур наносил мощный удар с границы штрафной, но Эдерсон не пустил мяч под перекладину своих ворот.
В ответ на это гости совершили несколько подходов к воротам Гульельмо Викарио, а на 16-й минуте впервые серьезно напрягли голкипера "Тоттенхэма", который парировал удал Фила Фодена с близкого расстояния после того, как Хейбьерг не смог вынести мяч из своей штрафной.
В дальнейшем "Сити" старался играть как можно безопаснее, сводя риск к минимуму. "Тоттенхэм" впереди выглядел более раскрепощенным.
Концовка первого тайма была отмечена двойным моментом "горожан", но удары Эрлинга Холанда и Бернарду Силвы с убойных позиций были заблокированы Микки Ван де Веном и Дрэгушином, соответственно.
А в начала второго тайма счет был открыт. Оказавшись на правом краю штрафной и получив передачу от Силвы, Де Брюйне прострелил к воротам, и Холанд с метра поразил цель — 0:1.
Вскоре гости понесли ощутимую потерю, потому что Эдерсон получил травму головы в столкновении с Ван де Веном и был вынужден уступить свое место на поле Штефану Ортеге.
Едва появившись на замену, Ортега совершил большой сейв, остановив удар Кулусевски с острого угла.
"Сити" старался играть осторожно, но на 86-й минуте провалился в обороне, и Сон Хен Мин вышел один на один. К счастью для "горожан", Ортега ногой отразил удар капитана "Тоттенхэма".
А когда до окончания основного времени оставалась минута, вышедший на замену Жереми Доку нарвался на фол в штрафной "шпор", и Холанд безупречно исполнил пенальти — 0:2.
"Сити" провел этот матч не самым убедительным образом, и пару раз "горожанам" откровенно повезло, однако победа есть победа. "Тоттенхэм" сделал все, что мог, не сумев избежать пятого поражения в шести последних матчах.
"Тоттенхэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
15.05.2024 00:00
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Север Англии хозяева футбола,ниже уже - это просто выскочки
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Ливерпуль - 32 года без АПЛ.
Арсенал - 20 лет без АПЛ.
Манчестер Юнайтед - 11 лет без АПЛ.
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Волчанск занят почти весь, в центре города поднят российский флаг.
Зачистка идет на окраинах города. Утюжат ствольной артиллерией и РСЗО.
Через 12 часов Харьков будет под огневым контролем.
Экс-Вагнера знают свое дело. К выходным на каждый прилет БПЛА или снаряда по Белгороду, будет прилетать 10-20 по Харькову. Искандер больше не нужен. Искандеры будут ловить HIMARS и пусковики ATACMS. Теперь только правильное и очень недорогое для нас танго, танцуем вдвоем, сносим врага, отвечаем десятикратно за любые удары по мирному населению.
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вспомнил странный случай из своего интернет-быта.
однажды, ещё много лет назад в твиттере я написал стих, с подписью "Михаил Лермонтов":
Берёшь хохла,
Е6ёшь хохла,
Е6ёшь хохла,
Е6ёшь хохла.
одна знакомая украинка после этого настойчиво просила меня удалить это произведение, чего я не сделал. в результате она отписалась и заблокировала меня. я удивился - ведь я в общем-то писал нечто подобное годами, но огорчилась она лишь в тот момент.
тогда я пожал плечами и забыл. но сейчас, спустя много лет, я вспомнил про эту украинку и решил посмотреть, как у неё дела.
и точно.
торгует пиздoй на онлифансе.
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Виталик не унывай! И не верь слезам :)
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только ГЕГЕНПРЕСЕНГСИ сможет остановить доминацию лысого шарлотана. никто другой
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Цыган - значит биомусор
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Ёбанные мешки (
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Пидраликов с чемпионством. Не зря сосали судейские залупы весь сезон.
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КОРОЛИ!!!
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Пеп благословлен Богом, иного объяснения не нахожу. Ортега просто вытащил матч, сама судьба ведет Ман Сити к кубку.
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Челси надо смотреть чо сити делает с доку и сделать тоже самое с пудриком.
А имеено посадить на лавку тупоголового бегунка и выпускать на уставших соперников при благоприятном счете. На большее эти тупогрловые бегунки не способны.
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Арсосальцы готовы пососать даже петухам, своим заклятым врагам, лишь бы мацнуть чашку АПЛ.
Но вас зашкварников к ней не пустят, гуляйте. Вам надо сперва научиться выигрывать достойно.
ЗЫ Виталя, выходи.
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Поздравляю фанатов Арсенала с очередным залупуполом ухаха
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Мишаня Даштамиров ака фелиса солевая карлица - грязная чурка-подсосница. Фу фу фу
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Холланд чепуха ипаная. Надеюсь его выкупит арсосал и сгниет с ним в чемпионшипе. Аминь
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КОРОЛИ!!!
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Райсиков, хуяверцов и прочих пидраликов с очередным чемпиком. Унва
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