Капелло: "Я бы не пустил Де Дзерби и в третий дивизион"

Бывший главный тренер сборной Англии Фабио Капелло считает, что его соотечественник Роберто Де Дзерби из "Брайтона" не годится даже для работы в третьем дивизионе.

В предыдущие недели и месяцы Де Дзерби сватали в различные топ-клубы Премьер-Лиги и Европы, включая "Ливерпуль" и "Баварию".



Однако Капелло считает эту шумиху вокруг Де Дзерби искусственной, указывая на могущественного покровителя 44-летнего итальянца.



"Я бы не пустил Де Дзерби и в третий дивизион. О нем много говорят как об одном из тренеров топ-уровня, потому что его спонсирует Гвардиола, но в этом году он 10-й или 11-й в таблице. Чего он выиграл за свою карьеру? Давайте заглянем в его резюме — он выиграл только один кубок в Украине".



"Он — подготовленный тренер, который придерживается своих идей, где бы ни тренировал, и он обладает очень уважаемым спонсором в лице Гвардиолы".



"Однако пока что никто не приглашал его, несмотря на то, что его имя связывают с крупнейшими клубами. Кроме того, его контракт с "Брайтоном" предусматривает отступные в 15 миллионов — это чересчур много за освобождение тренера от обязательств, если честно", — цитирует Капелло.