Франк — серьезный претендент на замену Тен Хагу

Томас Франк из "Брентфорда" будет серьезным претендентом на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед", если "красные дьяволы" решат попрощаться с Эриком Тен Хагом.

"Юнайтед" до сих пор не принял решение насчет будущего Тен Хага, отложив этот вопрос до финала Кубка Англии против "Манчестер Сити" 25 мая.



По информации The Telegraph, среди нового руководства есть почитатели таланта Франка, и если Тен Хаг уйдет, у Томаса будут высокие шансы занять его место.



Франк состоит в прекрасных отношениях с правой рукой сэра Джима Рэтклиффа сэром Дейвом Брэйлсфордом, на вечеринку в честь 60-го Дня рождения которого он был приглашен в марте.



50-летний датчанин уже три года удерживает "Брентфорд" в Премьер-Лиге, куда он сам "пчел" и вывел.



Новые боссы "Юнайтед" хотят, чтобы со следующего сезона главный тренер был сосредоточен исключительно на тренерской работе, остальные вопросы доверив техническому и спортивному директорам, и на "Олд Траффорд" считают, что Франк идеально бы вписался в эту структуру.