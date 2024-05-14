Милнер и Уэлбек заключили новые контракты с "Брайтоном"
Полузащитник Джеймс Милнер и нападающий Данни Уэлбек заключили с "Брайтоном" новые контракты.
Милнер продлил свое пребывание в "Брайтоне" до конца следующего сезона, тогда как новое соглашение Уэлбека рассчитано до июня 2026.
Чуть ранее "Брайтон" также подтвердил, что истекающий в конце этого сезона контракт полузащитника Адама Лалланы продлен не будет.
38-летний Милнер присоединился к "Брайтону" из "Ливерпуля" свободным агентом прошлым летом и с тех пор сыграл 20 матчей.
Сейчас Милнер является вторым рекордсменом Премьер-Лиги по количеству проведенных матчей (634), уступая только Гарету Бэрри (653).
Что касается 33-летнего Уэлбека, то он тоже достался "Брайтону" бесплатно, перебравшись из "Арсенала" в 2020 году. С тех пор Данни забил 25 голов в 123 матчах за "чаек".
14.05.2024 21:00
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