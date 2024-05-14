МЮ заинтересован в подписании Адарабиойо

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании защитника "Фулхэма" Тосина Адарабиойо.

По информации Sky Sports, Адарабиойо является одним из имен "Юнайтед" в шорт-листе из центральных защитников на летнее трансферное окно.



"Юнайтед" собирается дождаться окончания сезона, после чего вступит в переговоры с бывшим юниором "Манчестер Сити", чей контракт с "Фулхэмом" истекает 30 июня.



"Юнайтед" — далеко не единственный претендент на 26-летний Адарабиойо, который выглядит лакомой трансферной целью, учитывая статусы свободного агента и доморощенного игрока.



Среди прочих претендентов на Адарабиойо называются "Ньюкасл" и "Милан", поэтому Тосину точно будет из чего выбрать.



Добавим, ранее днем "Юнайтед" анонсировал уход Рафаэля Варана в конце сезона. Летом, как ожидается, "красные дьяволы" постараются пригласить минимум двух новичков в центр обороны.