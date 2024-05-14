Игроки МЮ сомневаются, что Фернандеш останется

Бруну Фернандеш Партнеры по "Манчестер Юнайтед" сомневаются, что их капитан Бруну Фернандеш останется в клубе на следующий сезон.

Фернандеш является ключевым игроком "Юнайтед" с момента своего перехода четыре с половиной года назад, а прошлым летом был утвержден капитаном "красных дьяволов".

Однако Manchester Evening News утверждает, что 29-летний Фернандеш будет открыт к смене обстановки, если "Юнайтед" не удастся квалифицироваться в еврокубки на следующий сезон.

Только на днях пресса сообщала об интересе к Фернандешу со стороны саудовских клубов, однако у Бруну будут и варианты в Европе. Заполучить полузащитника сборной Португалии хотят "Бавария" и "Интер".

Предполагается, что Фернандеш также будет счастлив остаться в "Юнайтед", но если насчет Бруну поступит крупное предложение, "красные дьяволы" могут не устоять.

Добавим, Фернандеш имеет контракт до 2026 года, вдобавок "Юнайтед" принадлежит опция продления на 12 месяцев.


Метки Манчестер Юнайтед, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2024 19:00

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