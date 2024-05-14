Игроки МЮ сомневаются, что Фернандеш останется

Партнеры по "Манчестер Юнайтед" сомневаются, что их капитан Бруну Фернандеш останется в клубе на следующий сезон.

Фернандеш является ключевым игроком "Юнайтед" с момента своего перехода четыре с половиной года назад, а прошлым летом был утвержден капитаном "красных дьяволов".



Однако Manchester Evening News утверждает, что 29-летний Фернандеш будет открыт к смене обстановки, если "Юнайтед" не удастся квалифицироваться в еврокубки на следующий сезон.



Только на днях пресса сообщала об интересе к Фернандешу со стороны саудовских клубов, однако у Бруну будут и варианты в Европе. Заполучить полузащитника сборной Португалии хотят "Бавария" и "Интер".



Предполагается, что Фернандеш также будет счастлив остаться в "Юнайтед", но если насчет Бруну поступит крупное предложение, "красные дьяволы" могут не устоять.



Добавим, Фернандеш имеет контракт до 2026 года, вдобавок "Юнайтед" принадлежит опция продления на 12 месяцев.