Почеттино надеется перестать говорить о молодости "Челси" и травмах

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино надеется, что в следующем сезоне он перестанет говорить о молодости своего состава и большом количестве травм.

Статистка гласит, что с Boxing Day только "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Ливерпуль" набрали в Премьер-Лиге очков больше, чем "Челси" (35).



"Синие" значительно прибавили во второй половине сезона и все еще сохраняют шансы на попадание в еврокубки, однако многие болельщики лондонского клуба до сих пор имеют сомнения насчет Почеттино.



Эту ситуацию Почеттино сравнивает со знаменитой песней группы Coldplay и надеется, что в следующем сезоне все будет по-другому.



"Мы были наказаны за первые 10 матчей сезона. Слушайте, я хочу обладать позитивным настроем, и со старта следующего сезона я не хочу говорить о нашей молодости и о травмах. Лучше говорить о развитии различных аспектов нашей тактической игры".



"Мы словно застряли в полосе неудач, как это поется у Coldplay. Мы всегда останавливаемся и возвращаемся к негативным вещам. Мы словно застряли в полосе неудач. Мне нравится Coldplay и эта песня "Fix You".



"В этом и проблема пресс-конференции, потому что я касаюсь того и этого, а люди недовольны мной. Вы заставляете меня говорить о молодом составе, о травмах, но я хочу перестать об этом говорить. Мы надеемся, что все игроки будут здоровы в следующем сезоне и будут сражаться за попадание в стартовый состав. Я мечтаю и надеюсь на это", — цитирует Почеттино Evening Standard.