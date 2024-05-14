Семь вещей, что мы узнали в 37-м туре

Интрига в чемпионской гонке будет жить до последнего матча, "Астон Вилла", скорее всего, сыграет в Лиге Чемпионов, а "Бернли" присоединился к "Шеффилд Юнайтед", оформив возвращение в Чемпионшип. Об этом и другом — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





"Арсеналу" необходимо усиление атаки



Хотя "Арсенал" и провел еще одну прекрасную кампанию, есть вероятность, что "канониры" снова финишируют вторыми, став жертвами практически непобедимой комбинации — сильного состава "Манчестер Сити" плюс Хосеп Гвардиола.



И независимо от того, станут они чемпионами или займут второе место, в следующем сезоне они должны улучшить свои результаты — это нелегко, учитывая, что после сезона, в котором они набрали 84 очка, они набрали 86, и могут набрать еще три. Однако в этом сезоне "Арсенал" пять раз не смог забить в матчах чемпионата, а также в Кубке Англии против "Ливерпуля", в Лиге Чемпионов против "Баварии".



Это говорит о том, что, в отличие от "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" в 2019-20 годах, им не хватает суперзвезд, способных гарантировать победы в неудачные дни для команды индивидуальным блеском и голами, которые приходят из ниоткуда. Эту проблему нелегко решить, так как на рынке не так уж много нападающих, способных делать разницу на уровне Премьер-Лиги, но если Артета найдет своего форварда, "Арсенал" станет командой, способной побеждать любого соперника.



"Ливерпуль" способен попрощаться с Клоппом красиво



"Ливерпуль" не смог порадовать уходящего менеджера трофеями по итогам сезона, но по крайней мере постарался в оставшихся матчах играть в футбол, который нравится самому Юргену Клоппу.



Матчи с "Тоттенхэмом" и "Астон Виллой" команда Клоппа провела вдохновенно — в первую очередь в атаке, что и привело к двум играм с шестью забитыми голами. "Ливерпуль" способен устроить еще одно такое шоу в прощальном матче Клоппа на "Энфилде" против "Вулверхэмптона", и "волки" вполне могут поддержать этот план, так как не обременены какими-либо турнирными задачами.



Матч с "Вулверхэмптоном" обещает быть очень атмосферным и результативным — футболисты "Ливерпуля" просто обязаны проявить большое рвение и желание напоследок показать все, чему их научил Клопп.



Европейские надежды "Ньюкасла" на острие ножа



Возможно, 52-тысячный стадион "Ньюкасла" — не самая большая площадка Премьер-Лиги и даже не самая современная, но Роберто Де Дзерби уверен, что это стадион номер один в Англии. "Мы играли в фантастической атмосфере", — сказал менеджер "Брайтона" после субботней ничьей 1:1 на Тайнсайде. "Сент-Джеймс Парк" невероятен, это лучший стадион в Премьер-Лиге".



Владельцы "Ньюкасла" из Саудовской Аравии хотели бы, чтобы команда Эдди Хау тоже была лучшей в дивизионе, но их надежды на квалификацию в Лигу Европы были слегка подпорчены сочетанием Хулио Энсисо, захватывающего 20-летнего парагвайского атакующего плеймейкера "Брайтона", и способностью игроков Де Дзерби сбивать темп игры, замедляя ее до прогулочного темпа.



Европейские надежды команды Хау связаны с выездами в среду к "Манчестер Юнайтед" и в воскресенье к "Брентфорду", но будет ужасно обидно, если "Сент-Джеймс Парк" (он же "Цитадель на холме"), не станет местом проведения европейских вечеров в следующем сезоне.



Ван де Вен демонстрирует свою универсальность



Никто так не радовался тому, что "Тоттенхэму" удалось прервать свою неудачную серию поздней победой над "Бернли", сильнее, чем Анге Постекоглу. Победный гол Микки Ван де Вена, наконец, состоялся после того, как голландец, которому перед матчем вручили клубную награду Игроку Года, несмотря на то, что он пропустил большую часть сезона из-за травмы, был переведен на позицию левого защитника вместо Оливера Скиппа и оказался в положении, позволяющем ему организовать комбинацию, достойную любого нападающего.



Это был еще один пример того, как один из тактических приемов Постекоглу сыграл решающую роль в кампании, которая была подорвана травмами защитников, хотя он и намекнул, что Ван де Вен, скорее всего, вернется в центр обороны против "Манчестер Сити" во вторник.



"Я учитывал, что у Микки было несколько травм, а требования к левому защитнику сильно отличаются от требований к центральному", — сказал менеджер "шпор". "Я просто должен быть осторожен — важнее то, что мы пытаемся построить здесь, и я не хотел выпускать его на поле только по этой причине".



"Бернли" способен вернуться наверх, став сильнее



Если не случится ничего экстраординарного и "Эвертону" не придумают какой-то новый несуразный штраф, "Бернли" покинет Премьер-Лигу и вернется в Чемпионшип вместе с "Шеффилд Юнайтед". Но вернется в первый дивизион команда Компани с уверенностью, что проект "Бернли" в целом движется в правильном направлении, и необходимость снова штурмовать вершину Чемпионшипа не должна пугать "кларетовых".



У "Бернли" есть молодой состав и молодой тренер, которые в этом сезоне почти адаптировались к Премьер-Лиге и под конец сезона, наконец, поймали свой ритм, получили немного уверенности в своих силах и проявили характер. Эта команда не нуждается в усилении, чтобы в следующем сезоне быть в числе фаворитов на возвращение в Премьер-Лигу, и многие из подопечных Компани могут стать значительно сильнее после таких испытаний.



Эрти готов проявить себя в следующем сезоне



Дебют Джорджа Эрти за "Вест Хэм" в Премьер-Лиге не задался. Он вышел на поле против "Фулхэма" и продержался семь минут, после чего удалился с неприятной травмой головы.



К счастью, следующее появление 19-летнего футболиста на поле сложилось удачнее. Выйдя на замену в матче с "Лутоном", Эрти забил первым же касанием и оформил свой первый гол за "Вест Хэм" после передачи Мохаммеда Кудуса.



Это был прекрасный момент для юноши, который является одним из лучших игроков в академии "Вест Хэма", и Хулен Лопетеги, будущий менеджер "молотобойцев" должен обратить на него внимание.



"Джордж Эрти — очень талантливый игрок", — сказал уходящий Дэвид Мойес после победы со счетом 3:1. Далее Мойес объяснил, что следующим шагом для атакующего полузащитника станет улучшение его физической формы. Он указал на то, как миниатюрные технари вроде Бернарду Силвы и Давида Сильвы преуспели в Премьер-Лиге.



У "Пэлас" впереди напряженное лето



"Кристал Пэлас" удачно завершает сезон — в последних шести матчах они одержали победы над "Ливерпулем", "Вест Хэмом", "Ньюкаслом", "Манчестер Юнайтед" и теперь "Вулверхэмптоном", а также сыграли вничью с "Фулхэмом".



Возможно, это отражает проблемы соперников, уже находящихся на спаде или не имеющих особой мотивации, но игроки "Пэлас" поняли, чего хочет их новый менеджер. Следовательно, болельщики "орлов" должны с нетерпением ждать следующего сезона, гадая, насколько хороши они могут стать после того, как Оливер Гласнер проведет полноценную предсезонку.



Но вместо этого продолжаются предположения, что Майкл Олисе скоро уйдет — в его контракте есть пункт о выкупе. На Эберечи Эзе тоже, наверняка, найдутся претенденты. И, пожалуй, хуже всего то, что Дуги Фридмен, скорее всего, собирается присоединиться к "Ньюкаслу", а это значит, что человека, который привел эту пару в клуб, не будет рядом, чтобы найти им замену. Лето, которое должно быть полно надежд, вместо этого может быть определено трепетом.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru