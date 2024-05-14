Варан уходит из "Юнайтед" в конце сезона

Рафаэль Варан "Манчестер Юнайтед" официально подтвердил расставание с защитником Рафаэлем Вараном в конце сезона.

Варан выступал за "Юнайтед" после своего перехода из "Реала" за 42 миллиона фунтов в 2021 году. За три сезона на "Олд Траффорд" Рафаэль сыграл 93 матча, завоевав с "красными дьяволами" Кубок Лиги в 2023.

Нынешний наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг не мог в полной мере положиться на Варана из-за повышенной склонности подопечного к травмам, и еще несколько месяцев назад стало известно, что "красные дьяволы" не собираются предлагать 31-летнему французу новый контракт или пользоваться своей опцией продления на 12 месяцев.

Таким образом, Варан покинет "Юнайтед" свободным агентом и, по крайней мере, значительно облегчит зарплатную ведомость "дьяволов".

Добавим, в данный момент Варан снова травмирован, отсутствуя с поражения 4:3 от "Челси" 4 апреля, однако Рафаэль работает над восстановлением и еще надеется примерить футболку "Юнайтед" напоследок.


Метки Варан, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2024 16:00

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  1. chelsiukpro 14.05.2024 17:34 # chelsiukpro
    Отдать 30лямов чтоб через 2 года ушел за 0 профита....

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  2. high-malvern 14.05.2024 17:34 # high-malvern
    Если вместе с его зп посчитать, то получается, что один сыгранный им матч обходился маню в 1 млн. евро? Жесть

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  3. vyrentz 14.05.2024 17:08 # vyrentz
    футболисты превращаются в гавно, потому что клуб гавно

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  4. chelsae88 14.05.2024 16:09 # chelsae88
    Обоссанный гейклуб аснл подберёт.

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  5. charmk 14.05.2024 16:03 # charmk
    очередной трансферный фэйл

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