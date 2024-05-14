Варан уходит из "Юнайтед" в конце сезона

"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил расставание с защитником Рафаэлем Вараном в конце сезона.

Варан выступал за "Юнайтед" после своего перехода из "Реала" за 42 миллиона фунтов в 2021 году. За три сезона на "Олд Траффорд" Рафаэль сыграл 93 матча, завоевав с "красными дьяволами" Кубок Лиги в 2023.



Нынешний наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг не мог в полной мере положиться на Варана из-за повышенной склонности подопечного к травмам, и еще несколько месяцев назад стало известно, что "красные дьяволы" не собираются предлагать 31-летнему французу новый контракт или пользоваться своей опцией продления на 12 месяцев.



Таким образом, Варан покинет "Юнайтед" свободным агентом и, по крайней мере, значительно облегчит зарплатную ведомость "дьяволов".



Добавим, в данный момент Варан снова травмирован, отсутствуя с поражения 4:3 от "Челси" 4 апреля, однако Рафаэль работает над восстановлением и еще надеется примерить футболку "Юнайтед" напоследок.