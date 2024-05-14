Фердинанд не считает Салиба лучшим защитником ни в Премьер-Лиге, ни в "Арсенале"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил, что Вильям Салиба из "Арсенала" не является лучшим защитником — ни в Премьер-Лиге, ни даже в своей команде.

23-летний Салиба был признан лучшим игроком победного для "Арсенала" матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в минувшее воскресенье (0:1), вновь продемонстрировав превосходную игру в паре с Габриэлем Магальэясом в центре обороны.



За два года выступлений за "Арсенал" Салиба заслужил репутацию одного из лучших защитников в Премьер-Лиге, однако Фердинанд не может назвать Вильяма самым лучшим.



По мнению Фердинанда, Салиба уступает не только Виргилу Ван Дейку из "Ливерпуля", но и упомянутому Габриэлю.



"Я не считаю Салиба лучшим защитником "Арсенала" в этом сезоне. Было бы преувеличением сказать, что он является лучшим в лиге. Думаю, Ван Дейк вернулся в свою более-менее лучшую форму".



"Да, Салиба и Габрэиль, как пара, безупречны в этом году. Это лучшая связка с большим перевесом. Но в индивидуальном плане, думаю, Габриэль слегка превосходит Салиба. Я говорю это по матчам, которые я видел".



"Думаю, у Салиба лучше видение игры, он чище играет, он хладнокровный на 100 процентов защитник, и порой это нравится видеть. В то же время Габриэль, как я думаю, более агрессивный и боевитый защитник, он хочет идти в дуэли один на один один, он хочет вступать в единоборства и выходит из них победителем".



"Он (Габриэль) один из тех, кому нравится контактная игра, и он действительно хорош в этом в нынешнем сезоне. Он выиграл большинство своих дуэлей, и у него больше не возникают эти моменты красной пелены, когда он привозит глупый пенальти или совершает глупый фол в своей штрафной, как это было в прошлом году", — цитирует Фердинанда Daily Mirror.