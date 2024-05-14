"Сан-Диего" готов сделать предложение Де Брюйне

Новичок МЛС "Сан-Диего" готов сделать заманчивое предложение полузащитнику "Манчестер Сити" Кевину Де Брюйне.

Несмотря на несколько проведенных в лазарете месяцев, Де Брюйне великолепно выступает в этом сезоне. Только в рамках Премьер-Лиги Кевин забил четыре гола и отдал девять результативных передач.



Однако уже в следующем месяце Де Брюйне исполнится 33, а от контракта игрока сборной Бельгии остается только один полный год.



По информации HITC, "Сити" уже дал понять Де Брюйне, что готов обсудить возможное расставание грядущим летом, если Кевин захочет доиграть свою карьеру где-нибудь еще.



Ранее Де Брюйне упорно сватали в Саудовскую Аравию, но более привлекательным вариантом для Кевина может стать "Сан-Диего" — экс-полузащитник "Челси" известен как большой поклонник Америки.



"Сан-Диего" стал самой дорогой франшизой, когда-либо присоединившийся к МЛС, заплатив полмиллиарда долларов в качестве вступительного взноса в североамериканскую лигу.



"Сан-Диего" начнет выступать в МЛС только в 2025 году, но калифорнийский клуб уже построил новый стадион и сейчас занят комплектацией состава.