Гвардиола не считает, что "Сити" успешен только благодаря деньгам

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что "Манчестер Юнайтед" и "Челси" соперничали бы с его командой и "Арсеналом" за титул Премьер-Лиги, если бы успех зависел только от денег.

В данный момент "Сити" находится всего в двух победах от беспрецедентного достижения — четырех титулов Премьер-Лиги подряд. Также "горожане" могут стать первым клубом, которые выиграет английское первенство и Кубок Англии два сезона подряд.



Гвардиоле совершенно не чувствует, что успехи "Сити" навевают скуку, и Хосеп категорически отвергает обвинения насчет того, что его клуб буквально купил трофеи.



"Это не скучно. Это сложно".



"Говорят, дело в деньгах. По этой причине "Манчестер Юнайтед" должен был выиграть все титулы, "Челси" должен был выиграть все титулы, "Арсенал" должен был выиграть все титулы. За последние пять лет они потратили столько же денег, как и мы. Они должны быть здесь. Но их здесь нет".



"По этой же самое причине "Жирона" не должна попасть в Лигу Чемпионов (на следующий сезон), а "Лестер" не должен был выиграть Премьер-Лигу".



"В начале сезона мы не думали о четвертом титуле подряд. Но наступил февраль, март, апрель, а мы все еще были в гонке. И это что-то зажгло в наших головах".



"Еще ни одна команда не делала этого, что говорит о том, насколько это сложно. "Ливерпуль" в 80-х, "Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона в 90-х, "Челси" с Абрамовичем и Жозе (Моуриньо), "Арсенал" с Венгером не делали этого", — цитирует Гвардиола BBC.