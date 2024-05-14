Премьер-Лига. Анонс матча вторника
Во вторник, 14 мая, состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ТОТТЕНХЭМ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз
"Тоттенхэм" пропускал первым в каждом из пяти последних матчей Премьер-Лиги, проиграв четыре из них (1 победа). "Шпоры" не могут сохранить свои ворота на замке дома в чемпионате с победы 2:0 над "Фулхэмом" в октябре — уже 14 поединков кряду.
"Манчестер Сити" не знает поражений уже 33 матча кряду во всех соревнованиях, и это рекорд клуба (27 побед, 6 ничьих). "Горожане" впервые в этом сезоне оформили семь побед кряду в Премьер-Лиге.
"Тоттенхэм" выиграл все четыре последних домашних встречи с "Сити" в Премьер-Лиге. В этих четырех матчах "шпоры" не пропустили ни одного гола от "горожан".
Заключительные два матча сезона "Тоттенхэм" проведет без травмированных Ива Биссума и Ришарлисона.
Плеймейкер "Сити" Джек Грилиш оправился после болезни. Натан Аке должен быть в строю, несмотря на проблемы со стопой.
14.05.2024 12:00
Просмотров: 298
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
chelsae88
Голосование
Кому достанется титул Премьер-Лиги в сезоне 2023/24?
Арсеналу
Манчестер Сити
Это своего рода перепись педиков на сайте. Посмотрите количество проголосовавших за гейклуб и вы поймете сколько их тут.
Источник: http://fapl.ru/posts/107603/?c=1
Это своего рода перепись педиков на сайте.
Источник: http://fapl.ru/posts/107603/?c=1
(ответить)
14.05.2024 10:15 #
rijik666
тот у кого разница мячей лучше.
Дата регистрации: 16 июня 2012
14.05.2024 10:34 #
arsenig
Разницу мячей будут смотреть. На данный момент арсенал будет выше
Дата регистрации: 28 августа 2008
Источник: http://fapl.ru/posts/107601/?c=1
Подшконарные анониры потихоньку стягиваются на запланированный гей парад, чтобы его отменили и они опять залезли под шконярь на лет 10.
Вот кто голосует за С0сенал в голосовании, они думают, что кликнув на свой клуб, они как-то помогут им не обосраться второй год подряд.
(ответить)
Опять время матча не то! Уже обрадовался, думал посмотрю, а этот Михайло снова всё напутал!
(ответить)
Ожидание заднеприводных покерят: Тоттенхэм должны бороться за зону ЛЧ! Сложный соперник для Сити! И вообще должны быть за Северный Лондон, за конец гегемонии бензоколонки!
Реальность: самый легкий матч в сезоне для Сити, победа в районе 3-0 или даже 4-0. Это настолько предсказуемо, что даже в последнем туре с бомжовским Вест Хэмом будет сложнее.
(ответить)
Если охранник говорит что Сити раскатает мжно смело грузить на петухов.ю
(ответить)
ничего, в следующем сезоне Арсенал точно выиграют АПЛ и победят "нечестных читеров с деньгами" (с) ноулайфер-канонир.
(ответить)
Вредные вещества из пластика всасываются через кожу
Микропластик серьезно угрожает человеческому здоровью, попадая в организм вместе с пищей. Однако недавно стало известно, что содержащиеся в нем вредные вещества проникают в нас и через кожный покров.
Согласно исследованию, проведенному экспертами в университетах Брунеля и Бирмингема, увлажненная кожа (в том числе покрытая потом) абсорбирует полибромированные дифениловые эфиры (до 8 % от общего объема). Это составы, с помощью которых пластик делают огнестойким. Для эксперимента была использована имитация человеческой кожи, созданная с помощью трехмерной печати.
В последующем специалисты планируют выяснить другие пути попадания микропластика и сопутствующих веществ в организм человека, в том числе через воздух. По итогам изысканий будут сформированы рекомендации для разработки более эффективной политики в сфере здравоохранения.
(ответить)
с каких пор петунхем может на что-то повлиять? Это же тотенхем.
(ответить)
МС раскатает петухов просто в пыль. На кону не просто титул АПЛ для МС, а рекорд АПЛ, который не известно кто и когда сможет побить
4 титула подряд
(ответить)
пхахах ета мем канешн. Вроде бы решаюший матч за титул, а игроки Шпор и их фанаты хотят лузнуть МС.
В Очередной раз показывает что в этой стране по большей части на Сити всем похуй, по крайней мере в соотношении с другими топ командами)))
ето же мем, когда команда имеет еще норм шансы на лч, тем паче у Виллы в ласт туре выезд к сложнейшему КП прямщас....но они хотят слить ЛЧ, лишь бы АРс не был чемпионом, аххахахахаха
4 титул подряд для МС? Да похуй
Арс впервые чемпик за 20 лет? НЕ НЕ НЕ
ПОИГРАТЬ В ЛЧ? НЕ НЕ НЕ
ахахаххаха бляяя это какой-то позор и мем одновременно))))
https://www.youtube.com/watch?v=SVlWvHxxhW0
https://www.youtube.com/watch?v=2XjPRJ9ImEk&;ab_channel=talkSPORT
https://www.youtube.com/watch?v=W-F84oty61Y&;;ab_channel=talkSPORT
(ответить)
Голосование
Кому достанется титул Премьер-Лиги в сезоне 2023/24?
Арсеналу
Манчестер Сити
Это своего рода перепись педиков на сайте. Посмотрите количество проголосовавших за гейклуб и вы поймете сколько их тут.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий