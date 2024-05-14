Премьер-Лига. Анонс матча вторника

Во вторник, 14 мая, состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ТОТТЕНХЭМ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Тоттенхэм" пропускал первым в каждом из пяти последних матчей Премьер-Лиги, проиграв четыре из них (1 победа). "Шпоры" не могут сохранить свои ворота на замке дома в чемпионате с победы 2:0 над "Фулхэмом" в октябре — уже 14 поединков кряду.



"Манчестер Сити" не знает поражений уже 33 матча кряду во всех соревнованиях, и это рекорд клуба (27 побед, 6 ничьих). "Горожане" впервые в этом сезоне оформили семь побед кряду в Премьер-Лиге.



"Тоттенхэм" выиграл все четыре последних домашних встречи с "Сити" в Премьер-Лиге. В этих четырех матчах "шпоры" не пропустили ни одного гола от "горожан".



Заключительные два матча сезона "Тоттенхэм" проведет без травмированных Ива Биссума и Ришарлисона.



Плеймейкер "Сити" Джек Грилиш оправился после болезни. Натан Аке должен быть в строю, несмотря на проблемы со стопой.