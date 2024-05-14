Премьер-Лига. Анонс матча вторника

Эрлинг Холанд Во вторник, 14 мая, состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ТОТТЕНХЭМ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз

"Тоттенхэм" пропускал первым в каждом из пяти последних матчей Премьер-Лиги, проиграв четыре из них (1 победа). "Шпоры" не могут сохранить свои ворота на замке дома в чемпионате с победы 2:0 над "Фулхэмом" в октябре — уже 14 поединков кряду.

"Манчестер Сити" не знает поражений уже 33 матча кряду во всех соревнованиях, и это рекорд клуба (27 побед, 6 ничьих). "Горожане" впервые в этом сезоне оформили семь побед кряду в Премьер-Лиге.

"Тоттенхэм" выиграл все четыре последних домашних встречи с "Сити" в Премьер-Лиге. В этих четырех матчах "шпоры" не пропустили ни одного гола от "горожан".

Заключительные два матча сезона "Тоттенхэм" проведет без травмированных Ива Биссума и Ришарлисона.

Плеймейкер "Сити" Джек Грилиш оправился после болезни. Натан Аке должен быть в строю, несмотря на проблемы со стопой.


Метки анонс тура, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2024 12:00

Количество просмотров Просмотров: 298

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lexa-arsenal 14.05.2024 12:23 # lexa-arsenal
    chelsae88

    Голосование
    Кому достанется титул Премьер-Лиги в сезоне 2023/24?
    Арсеналу
    Манчестер Сити

    Это своего рода перепись педиков на сайте. Посмотрите количество проголосовавших за гейклуб и вы поймете сколько их тут.

    Источник: http://fapl.ru/posts/107603/?c=1


    Это своего рода перепись педиков на сайте.

    Источник: http://fapl.ru/posts/107603/?c=1

    (ответить)

  2. moneycity 14.05.2024 12:23 # moneycity
    14.05.2024 10:15 #
    rijik666

    тот у кого разница мячей лучше.

    Дата регистрации: 16 июня 2012



    14.05.2024 10:34 #
    arsenig

    Разницу мячей будут смотреть. На данный момент арсенал будет выше

    Дата регистрации: 28 августа 2008

    Источник: http://fapl.ru/posts/107601/?c=1

    Подшконарные анониры потихоньку стягиваются на запланированный гей парад, чтобы его отменили и они опять залезли под шконярь на лет 10.
    Вот кто голосует за С0сенал в голосовании, они думают, что кликнув на свой клуб, они как-то помогут им не обосраться второй год подряд.

    (ответить)

  3. abse 14.05.2024 12:21 # abse
    Опять время матча не то! Уже обрадовался, думал посмотрю, а этот Михайло снова всё напутал!

    (ответить)

  4. superglor 14.05.2024 12:21 # superglor
    Ожидание заднеприводных покерят: Тоттенхэм должны бороться за зону ЛЧ! Сложный соперник для Сити! И вообще должны быть за Северный Лондон, за конец гегемонии бензоколонки!

    Реальность: самый легкий матч в сезоне для Сити, победа в районе 3-0 или даже 4-0. Это настолько предсказуемо, что даже в последнем туре с бомжовским Вест Хэмом будет сложнее.

    (ответить)

  5. pyatorochka 14.05.2024 12:15 # pyatorochka
    Если охранник говорит что Сити раскатает мжно смело грузить на петухов.ю

    (ответить)

  6. scholes18 14.05.2024 12:13 # scholes18
    ничего, в следующем сезоне Арсенал точно выиграют АПЛ и победят "нечестных читеров с деньгами" (с) ноулайфер-канонир.

    (ответить)

  7. getafe 14.05.2024 12:11 # getafe
    Вредные вещества из пластика всасываются через кожу

    Микропластик серьезно угрожает человеческому здоровью, попадая в организм вместе с пищей. Однако недавно стало известно, что содержащиеся в нем вредные вещества проникают в нас и через кожный покров.

    Согласно исследованию, проведенному экспертами в университетах Брунеля и Бирмингема, увлажненная кожа (в том числе покрытая потом) абсорбирует полибромированные дифениловые эфиры (до 8 % от общего объема). Это составы, с помощью которых пластик делают огнестойким. Для эксперимента была использована имитация человеческой кожи, созданная с помощью трехмерной печати.

    В последующем специалисты планируют выяснить другие пути попадания микропластика и сопутствующих веществ в организм человека, в том числе через воздух. По итогам изысканий будут сформированы рекомендации для разработки более эффективной политики в сфере здравоохранения.

    (ответить)

  8. el-ray 14.05.2024 12:06 # el-ray
    с каких пор петунхем может на что-то повлиять? Это же тотенхем.

    (ответить)

  9. sellman 14.05.2024 12:04 # sellman
    МС раскатает петухов просто в пыль. На кону не просто титул АПЛ для МС, а рекорд АПЛ, который не известно кто и когда сможет побить

    4 титула подряд

    (ответить)

  10. thegodfather 14.05.2024 12:04 # thegodfather
    пхахах ета мем канешн. Вроде бы решаюший матч за титул, а игроки Шпор и их фанаты хотят лузнуть МС.
    В Очередной раз показывает что в этой стране по большей части на Сити всем похуй, по крайней мере в соотношении с другими топ командами)))


    ето же мем, когда команда имеет еще норм шансы на лч, тем паче у Виллы в ласт туре выезд к сложнейшему КП прямщас....но они хотят слить ЛЧ, лишь бы АРс не был чемпионом, аххахахахаха


    4 титул подряд для МС? Да похуй
    Арс впервые чемпик за 20 лет? НЕ НЕ НЕ

    ПОИГРАТЬ В ЛЧ? НЕ НЕ НЕ
    ахахаххаха бляяя это какой-то позор и мем одновременно))))


    https://www.youtube.com/watch?v=SVlWvHxxhW0

    https://www.youtube.com/watch?v=2XjPRJ9ImEk&;ab_channel=talkSPORT

    https://www.youtube.com/watch?v=W-F84oty61Y&;;ab_channel=talkSPORT

    (ответить)

  11. chelsae88 14.05.2024 12:01 # chelsae88
    Голосование
    Кому достанется титул Премьер-Лиги в сезоне 2023/24?
    Арсеналу
    Манчестер Сити

    Это своего рода перепись педиков на сайте. Посмотрите количество проголосовавших за гейклуб и вы поймете сколько их тут.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: