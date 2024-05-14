Невилл считает матч между "Тоттенхэмом" и "Сити" решающим для титула

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что матч между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити" определит, кому достанется титул Премьер-Лиги.

В данный момент "Сити" находится в одном очке позади лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала", но имеет матч в запасе, который как раз и проведет во вторник вечером.



Невилл не сомневается, что в воскресенье "Сити" и "Арсенал" одержат по победе, поэтому теперь все зависит от "Тоттенхэма".



"Во вторник будет решающий матч. Еще месяц назад я сказал, что предвкушаю матч "Тоттенхэма" против "Манчестер Сити".



"Есть некоторые нюансы, но все сводится к этому матчу во вторник вечером. В воскресенье "Сити" и "Арсенал" уже не совершат ошибок".



"Все решится во вторник вечером — и часть аудитории задается вопросом: сможет ли "Тоттенхэм" сыграть в свою лучшую игру? Смогут ли они создать проблемы "Сити"? Смогут ли они использовать свои немногие моменты, которые у них будут в матче?"



"Давайте подождем и посмотрим, что случится во вторник, особенно если "Тоттенхэм" забьет первым. Это нормально, что перед таким матчем говорят, будто "Тоттенхэм" не хочет, чтобы "Арсенал" выигрывал лигу, но эти игроки "Тоттенхэма" постараются изо всех сил", — сообщил Невилл в своем подкасте.