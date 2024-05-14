Гвардиола: "Если не победим "Тоттенхэм", чемпионом станет "Арсенал"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда обязана побеждать "Тоттенхэм", иначе чемпионом Премьер-Лиги станет "Арсенал".

Во вторник вечером "Сити" проведет свой перенесенный матч Премьер-Лиги, сыграв на выезде с "Тоттенхэмом". В случае осечки "горожан" инициатива в чемпионской гонке перейдет к "Арсеналу".



Гвардиола отличает понимает цену ошибки и настраивает свою команду только на победу в Северном Лондоне.



"Все очевидно. У нас есть только один вариант: выиграть матч. Мы отправляемся туда за этим".



"Ещ в предыдущие годы, когда мы соперничали с "Ливерпулем", я говорил: "Либо мы побеждаем, побеждаем, побеждаем, либо для нас все будет кончено".



"У меня есть ощущение, что опередить "Арсенал" будет очень сложно, потому что они делают хорошие вещи во всех отношениях, и победить их сложно, и раз уж у нас есть возможность зависеть только от тебя, то нужно ей воспользоваться".



"То, что мы сделали вчера, уже не имеет значения. У нас простой настрой: если мы не победим ("Тоттенхэм"), мы не выиграем Премьер-Лигу. Это даст нам возможность оформить чемпионство дома в заключительном туре".



"Много раз мы играли действительно хорошо и не могли забить или выиграть матч. На сей раз нам нужно сделать нечто особенное, исключительное, чего еще не случалось в Премьер-Лиге".



"Настало время сделать это, иначе чемпионом станет "Арсенал", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.