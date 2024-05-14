Клубы Чемпионшипа хотят видеть Коула своим главным тренером
Сразу несколько клубов Чемпионшипа готовы предложить бывшему защитнику "Челси" и "Арсенала" работу главного тренера.
43-летний Коул уже имеет определенный опыт тренерской работы, ассистируя Фрэнку Лэмпарду в "Эвертоне", Уэйну Руни в "Бирмингеме" и Ли Карсли в молодежной сборной Англии U-21.
Как утверждает Daily Mirror, теперь Коул, на счету которого 107 матчей за сборную Англии, готов попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста.
Клубы Чемпионшипа уже делают свои запросы насчет Коула, который в данный момент все еще трудоустроен в "Бирмингеме", вылетевшем в Лигу Один по итогам этого сезона.
За плечами у Коула колоссальный опыт выступлений на высшем уровне. Только в Премьер-Лиге Эшли сыграл 385 матчей, в 62 процентах из них одерживая победу.
Добавим, в прошлом месяце достижения Коула, члена "Непобедимых" Арсенала" из сезона 2003/04, были отмечены включением Эшли в Зал славы Премьер-Лиги.
14.05.2024 08:00
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Топарик! Мое мнение, у пенсов только Гюсто, как бровочник ему как-то соответствует!
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