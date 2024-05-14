Клубы Чемпионшипа хотят видеть Коула своим главным тренером

Сразу несколько клубов Чемпионшипа готовы предложить бывшему защитнику "Челси" и "Арсенала" работу главного тренера.

43-летний Коул уже имеет определенный опыт тренерской работы, ассистируя Фрэнку Лэмпарду в "Эвертоне", Уэйну Руни в "Бирмингеме" и Ли Карсли в молодежной сборной Англии U-21.



Как утверждает Daily Mirror, теперь Коул, на счету которого 107 матчей за сборную Англии, готов попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста.



Клубы Чемпионшипа уже делают свои запросы насчет Коула, который в данный момент все еще трудоустроен в "Бирмингеме", вылетевшем в Лигу Один по итогам этого сезона.



За плечами у Коула колоссальный опыт выступлений на высшем уровне. Только в Премьер-Лиге Эшли сыграл 385 матчей, в 62 процентах из них одерживая победу.



Добавим, в прошлом месяце достижения Коула, члена "Непобедимых" Арсенала" из сезона 2003/04, были отмечены включением Эшли в Зал славы Премьер-Лиги.