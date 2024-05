Светская хроника за вторник

"Реал" по-прежнему хочет Трента Александер-Арнольда. Джек Грилиш может вернуться в "Астон Виллу". В автобус "Манчестер Юнайтед" пробрался пранкер. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

Саудовские клубы проявляют интерес к капитану "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандешу. (talkSPORT)



"Юнайтед" рискует упустить защитника "Ниццы" Жан-Клера Тодибо. (The Sun)



"Реал" по-прежнему заинтересован в защитнике "Ливерпуля" Тренте Александер-Арнольде, у которого остается один год по контракту. (Football365)



Приоритет "Арсенала" на летнее трансферное окно — приглашение полузащитника. "Канониры" интересуются Дугласом Луисом из "Астон Виллы" и Бруно Гимараэсом из "Ньюкасла". (Evening Standard)



Плеймейкер "Манчестер Сити" Джек Грилиш может вернуться в "Астон Виллу". (Football Insider)



Защитник Джон Стоунс не чувствует себя счастливым в "Сити" и может задуматься о смене клуба. (Football Insider)



34-летний голкипер "Саутгемптона" Алекс Маккарти вызывает интерес у "Ливерпуля", "Ньюкасла" и "Селтика". (Daily Mail)



"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за полузащитника "Челси" Конора Галлахера, который так и не договорился со своим клубом о новом контракте. (Football Insider)



"Челси" собирается купить центрального защитника, левого защитника и нападающего летом. (The Telegraph)



"Челси" уверен в покупке вингера "Палмейраса" Эстевао Виллиана. (Rudy Galetti)



"Кристал Пэлас" установил цену в 70 миллионов фунтов за вингера Эберечи Эзе. (Football Insider)



Полузащитник Адам Лаллана объявил об уходе из "Брайтона" в конце сезона. (Liverpool Echo)



Другое



Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак провел переговоры с президентом клуба. "Сороки" хотят предложить своему бомбардиру новый контракт. (Daily Mirror)



"Вулверхэмптон" предложит новый контракт на улучшенных условиях своему главному тренеру Гари О'Нилу, назначенному в августе 2023. (i Sport)



Наставник "Байера" Хаби Алонсо надеется поработать со всеми тремя клубами, за которые он играл: "Ливерпулем", "Реалом" и "Баварией". (Abendzeitung)



Бывший главный тренер "Тоттенхэма", "Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо получил предложение от "Фенербахче". (The Sun)



Экс-рулевой "Лидса" Джесси Марш возглавил сборную Канады. (Fabrizio Romano)



"Наполи" возобновил переговоры с бывшим главным тренером "Тоттенхэма" и "Челси" Антонио Конте. (Il Mattino)



"Челси" задумывается о продаже доли в женской команде за 159 млн. фунтов. (Bloomberg)



"Ноттингем Форест" было предложено выкупить стадион "Сити Граунд" за 10 млн. фунтов. (The Athletic)



"Юнайтед" может релоцироваться в Лондон на два года, пока идет строительство нового стадиона вместо "Олд Траффорд". (Daily Mail)



У "Эвертона" нет денег, чтобы завершить строительство своего нового стадиона стоимостью 760 млн. фунтов. (The Sun)



Пранкер Lizwani с ютуба пробрался в автобус "Юнайтед" после недавнего матча против "Кристал Пэлас", переодевшись в клубный костюм. (The Independent)