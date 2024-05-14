Светская хроника за вторник
"Реал" по-прежнему хочет Трента Александер-Арнольда. Джек Грилиш может вернуться в "Астон Виллу". В автобус "Манчестер Юнайтед" пробрался пранкер. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.
Саудовские клубы проявляют интерес к капитану "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандешу. (talkSPORT)
"Юнайтед" рискует упустить защитника "Ниццы" Жан-Клера Тодибо. (The Sun)
"Реал" по-прежнему заинтересован в защитнике "Ливерпуля" Тренте Александер-Арнольде, у которого остается один год по контракту. (Football365)
Приоритет "Арсенала" на летнее трансферное окно — приглашение полузащитника. "Канониры" интересуются Дугласом Луисом из "Астон Виллы" и Бруно Гимараэсом из "Ньюкасла". (Evening Standard)
Плеймейкер "Манчестер Сити" Джек Грилиш может вернуться в "Астон Виллу". (Football Insider)
Защитник Джон Стоунс не чувствует себя счастливым в "Сити" и может задуматься о смене клуба. (Football Insider)
34-летний голкипер "Саутгемптона" Алекс Маккарти вызывает интерес у "Ливерпуля", "Ньюкасла" и "Селтика". (Daily Mail)
"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за полузащитника "Челси" Конора Галлахера, который так и не договорился со своим клубом о новом контракте. (Football Insider)
"Челси" собирается купить центрального защитника, левого защитника и нападающего летом. (The Telegraph)
"Челси" уверен в покупке вингера "Палмейраса" Эстевао Виллиана. (Rudy Galetti)
"Кристал Пэлас" установил цену в 70 миллионов фунтов за вингера Эберечи Эзе. (Football Insider)
Полузащитник Адам Лаллана объявил об уходе из "Брайтона" в конце сезона. (Liverpool Echo)
Другое
Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак провел переговоры с президентом клуба. "Сороки" хотят предложить своему бомбардиру новый контракт. (Daily Mirror)
"Вулверхэмптон" предложит новый контракт на улучшенных условиях своему главному тренеру Гари О'Нилу, назначенному в августе 2023. (i Sport)
Наставник "Байера" Хаби Алонсо надеется поработать со всеми тремя клубами, за которые он играл: "Ливерпулем", "Реалом" и "Баварией". (Abendzeitung)
Бывший главный тренер "Тоттенхэма", "Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо получил предложение от "Фенербахче". (The Sun)
Экс-рулевой "Лидса" Джесси Марш возглавил сборную Канады. (Fabrizio Romano)
"Наполи" возобновил переговоры с бывшим главным тренером "Тоттенхэма" и "Челси" Антонио Конте. (Il Mattino)
"Челси" задумывается о продаже доли в женской команде за 159 млн. фунтов. (Bloomberg)
"Ноттингем Форест" было предложено выкупить стадион "Сити Граунд" за 10 млн. фунтов. (The Athletic)
"Юнайтед" может релоцироваться в Лондон на два года, пока идет строительство нового стадиона вместо "Олд Траффорд". (Daily Mail)
У "Эвертона" нет денег, чтобы завершить строительство своего нового стадиона стоимостью 760 млн. фунтов. (The Sun)
Пранкер Lizwani с ютуба пробрался в автобус "Юнайтед" после недавнего матча против "Кристал Пэлас", переодевшись в клубный костюм. (The Independent)
14.05.2024 07:00
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Физики объяснили умение котов приземляться на все лапы
‌Американские физики разъяснили, каким образом кошачьи умудряются приземлиться на все лапы, даже падая изначально спиной вниз.
Оказывается, эти милейшие животные вращают передней и задней половинами тела одновременно в разные стороны, особым образом вытягивая лапы и хвост. Благодаря этому они практически мгновенно принимают наиболее безопасное для приземления положение. Похожими принципами пользуются спортсмены-фигуристы, регулируя инерцию тела во время вращения на льду. Такие чудеса акробатики были бы невозможны, если бы у кошек не была изумительно гибкой поясничная область.
Конечно, если вы счастливый владелец домашней кошки, не стоит тут же проверять ее уникальные способности на деле. Это иногда все-таки довольно травматично для животного, к примеру, если падение начинается с низкой высоты, около 0,5 м.
Полезный “скилл” кошки выработали в незапамятные времена, когда активно перемещались по деревьям, часто прыгали с них и, увы, падали.
(ответить)
ливерпуль клуб пидорасов
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Не забываем что такое быть лохами
Сезон 2018/2019 - 97 очков, 2 место
Сезон 2021/2022 - 92 очка, 2 место
И что значит быть королями
Сезон 2020/2021 - 86 очков, 1 место
Сезон 2022/2023 - 89 очков, 1 место
Так могут только зеропуки - порвать жопу и набрать 90+ очков в сезоны, когда это было не нужно, но обосраться, когда просто 90 было бы достаточно.
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Астон Виллу устраивает ничья, чтобы попасть в ЛЧ.
Лол, в некст сезоне Ливерпул без клопа и АВ будут в лч, пи3да англам
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