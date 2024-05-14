Клопп не разочарован упущенной победой против "Виллы"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не разочарован ничейным результатом матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в понедельник вечером.

Гол Джарелла Куансы в самом начале второго тайма матча на "Вилла Парк" позволил "Ливерпулю" повести с разницей в два гола. Казалось, "красные" комфортно оформят победу.



Однако в концовке "Ливерпуль" расслабился, и дубль Джона Дурана позволил рвущейся в Лигу Чемпионов "Вилле" вырвать ничью со счетом 3:3.



Клопп понимает, какая разница в мотивации была у двух команд, поэтому предпочитает не быть слишком строгим со своими игроками.



"Я не чувствую себя разочарованным. Возможно, мне и следовало бы, но я просто не чувствую этого. Я по-настоящему счастлив. Слушайте, сколько таких матчей мы видели, когда одна команда играет абсолютно за все — попадание в Лигу Чемпионов, наверное, значит все для "Астон Виллы", — тогда как другая команда уже не сдвинется со своего места".



"Нашим вызовом сегодня было показать характер и настрой — и парни показали сенсационный характер и сенсационный настрой. Мне понравилось это".



"На мой взгляд, парни весь сезон демонстрировали очень, очень хороший характер и сенсационный настрой — поэтому мы и находимся там, где находимся, имея 79 очков. Знаю, никто не хочет слушать этого, но быть третьей лучшей командой в лиге в этом сезоне — это кое-что говорит. Это прогресс после столь многих изменений, и мне нравится это".



"Не сказать, что я предельно счастлив насчет этого, но уже неделю или две мы смирились с тем, что нам не стать лучшей или второй лучшей командой в лиге, но у нас есть хороший фундамент на будущее, и это все, о чем можно просить", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".