"Ливерпуль" упустил победу в гостях у "Виллы"

Джон Дуран Дважды пропустив в концовке от Джона Дурана, "Ливерпуль" остался без победы в выездном противостоянии с "Астон Виллой" — 3:3.

Относительно поражения 1:0 на поле "Брайтона" в стартовый состав "вилланов" вернулись Эмилиано Мартинес и Юри Тилеманс, заменив Робина Ольсена и Моргана Роджерса.

Наставник "красных" Юрген Клопп ограничился единственной перестановкой по сравнению с победой 4:2 над "Тоттенхэмом". Это Джо Гомес появился вместо Энди Робертсона на левом фланге обороны.

От начала матча прошла всего одна минута, как счет был открыт. Сыграв в стенку с партнером, Харви Эллиотт выполнил подачу с правого края штрафной, а мяч срикошетил от груди Пау Торреса и полетел в ворота, где Мартинес не ожидал такого коварства от своего защитника — 0:1.

Гол придал гостям уверенности, тогда как у хозяев впереди ничего не получалось. На 11-й минуте Луис Диас едва не поразил ворота Мартинеса, а игравший на добивании Коди Гакпо попал в штангу, но этот двойной момент был аннулирован из-за офсайда.

А на 12-й минуте "Вилла" внезапно ответила. Олли Уоткинс продвинулся по левому краю штрафной до лицевой линии, после чего откатил назад под удар Тилемансу — 1:1.

Теперь уже хозяева воодушевились и стали активно атаковать, но на 23-й минуте гости вновь вышли вперед. Диас принял мяч в штрафной, отпасовал на Гомеса, а тот прострелил к воротам на Гакпо, которому лишь оставалось подставить свою ногу — 1:2.

В остатке тайма предпочтительнее смотрелась "Вилла", которая имела два верных момента, но Диего Карлос с полутора метров не попал по воротам после прострела партнера, а Мусса Диаби не смог реализовать выход один на один, также пробив мимо.

А вот второй тайм начался с третьего гола "Ливерпуля". Это Джарелл Куанса пробил головой с отскоком от штанги после навеса Эллиотта со штрафного — 1:3.

На 52-й минуте Олли Уоткинс из центра штрафной поразил ворота Алиссона, однако в ходе комбинации Леон Бэйли угодил в офсайд, и гол не был засчитан.

На 59-й минуте уже "красные" завели мяч в ворота Мартинеса, но и здесь был зафиксирован офсайд.

Вскоре игра успокоилась, хотя моменты то здесь, то там по-прежнему возникали.

Такая игра расслабила "Ливерпуль", который на 85-й минуте был за это наказан. Вышедший на замену Джон Дуран ударом низом с подступов к штрафной поразил ворота Алиссона — 2:3.

Тут же "красные" огрызнулись незасчитанным голом вышедшего на замену Дарвина Нуньеса, а затем пропустили еще раз. Дуран выступил в роли стенки, срикошетив мяч в ворота после передачи Диаби — 3:3.

В концовке у "вилланов" была одна реальная возможность вырвать победу, но Алиссон не позволил отличиться Диаби. Заключительные минуты получились нервными для гостей.

Команды сыграли очень интересный матч, с легкостью забивая друг другу. Сложилось впечатление, что "Ливерпуль" мог довести дело до комфортной победы, но слишком рано расслабился.

"Астон Вилла" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2024 00:05

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Последние комментарии:




  1. hachidlo 14.05.2024 00:24 # hachidlo
    27.01.2024 20:46 #
    sausage

    По данным источника, футболисты были удивлены решением Клоппа, но в то же время воодушевились – команда настроена завоевать как можно большее трофеев перед уходом немца. Отмечается, что некоторые игроки назвали ситуацию «Последним танцем».
    Ссытесь, чмохи?) И правильно делаете, как бы ни прикидывались спокойными как лёд.

    Источник: http://fapl.ru/posts/105470/?c=1

    27.01.2024 20:46 #
    sausage

    По данным источника, футболисты были удивлены решением Клоппа, но в то же время воодушевились – команда настроена завоевать как можно большее трофеев перед уходом немца. Отмечается, что некоторые игроки назвали ситуацию «Последним танцем».
    Ссытесь, чмохи?) И правильно делаете, как бы ни прикидывались спокойными как лёд.

    Источник: http://fapl.ru/posts/105470/?c=1

    27.01.2024 20:46 #
    sausage

    По данным источника, футболисты были удивлены решением Клоппа, но в то же время воодушевились – команда настроена завоевать как можно большее трофеев перед уходом немца. Отмечается, что некоторые игроки назвали ситуацию «Последним танцем».
    Ссытесь, чмохи?) И правильно делаете, как бы ни прикидывались спокойными как лёд.

    Источник: http://fapl.ru/posts/105470/?c=1

    (ответить)

  2. dexter 14.05.2024 00:23 # dexter
    Петунхемская дилемма: обыграть верблюжатню или прое6ать шансы на ЛЧ) Красиво окропили петунхем.

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  3. narcot 14.05.2024 00:17 # narcot
    sausage

    Зря они так быстро забили, для них зря

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  4. b84 14.05.2024 00:15 # b84
    лузерхууууй

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  5. brown-ale 14.05.2024 00:15 # brown-ale
    Дырявая оборона у Ливера, нет опорки. Полудохлая Вилла могла напихать им больше.

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  6. skychnie-oboi 14.05.2024 00:10 # skychnie-oboi
    Позорники деревяхи и ничтожества.Хорошо что уже в ЛЧ попали...Уже заебалло смотреть на эту клоунаду.

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  7. bembo 14.05.2024 00:08 # bembo
    Так, то пітухі ригнут чи не за підорналь4ік?!
    Виталя спрашивает

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  8. charmk 14.05.2024 00:07 # charmk
    Duran Duran

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  9. dexter 14.05.2024 00:06 # dexter
    Мак Аллистер - лучший игрок Ливерпуля. Бист, тащер и надежда мерсисайда.

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  10. electric 14.05.2024 00:06 # electric
    КНЯЗИ!!!

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