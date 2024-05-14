"Ливерпуль" упустил победу в гостях у "Виллы"

Дважды пропустив в концовке от Джона Дурана, "Ливерпуль" остался без победы в выездном противостоянии с "Астон Виллой" — 3:3.

Относительно поражения 1:0 на поле "Брайтона" в стартовый состав "вилланов" вернулись Эмилиано Мартинес и Юри Тилеманс, заменив Робина Ольсена и Моргана Роджерса.



Наставник "красных" Юрген Клопп ограничился единственной перестановкой по сравнению с победой 4:2 над "Тоттенхэмом". Это Джо Гомес появился вместо Энди Робертсона на левом фланге обороны.



От начала матча прошла всего одна минута, как счет был открыт. Сыграв в стенку с партнером, Харви Эллиотт выполнил подачу с правого края штрафной, а мяч срикошетил от груди Пау Торреса и полетел в ворота, где Мартинес не ожидал такого коварства от своего защитника — 0:1.



Гол придал гостям уверенности, тогда как у хозяев впереди ничего не получалось. На 11-й минуте Луис Диас едва не поразил ворота Мартинеса, а игравший на добивании Коди Гакпо попал в штангу, но этот двойной момент был аннулирован из-за офсайда.



А на 12-й минуте "Вилла" внезапно ответила. Олли Уоткинс продвинулся по левому краю штрафной до лицевой линии, после чего откатил назад под удар Тилемансу — 1:1.



Теперь уже хозяева воодушевились и стали активно атаковать, но на 23-й минуте гости вновь вышли вперед. Диас принял мяч в штрафной, отпасовал на Гомеса, а тот прострелил к воротам на Гакпо, которому лишь оставалось подставить свою ногу — 1:2.



В остатке тайма предпочтительнее смотрелась "Вилла", которая имела два верных момента, но Диего Карлос с полутора метров не попал по воротам после прострела партнера, а Мусса Диаби не смог реализовать выход один на один, также пробив мимо.



А вот второй тайм начался с третьего гола "Ливерпуля". Это Джарелл Куанса пробил головой с отскоком от штанги после навеса Эллиотта со штрафного — 1:3.



На 52-й минуте Олли Уоткинс из центра штрафной поразил ворота Алиссона, однако в ходе комбинации Леон Бэйли угодил в офсайд, и гол не был засчитан.



На 59-й минуте уже "красные" завели мяч в ворота Мартинеса, но и здесь был зафиксирован офсайд.



Вскоре игра успокоилась, хотя моменты то здесь, то там по-прежнему возникали.



Такая игра расслабила "Ливерпуль", который на 85-й минуте был за это наказан. Вышедший на замену Джон Дуран ударом низом с подступов к штрафной поразил ворота Алиссона — 2:3.



Тут же "красные" огрызнулись незасчитанным голом вышедшего на замену Дарвина Нуньеса, а затем пропустили еще раз. Дуран выступил в роли стенки, срикошетив мяч в ворота после передачи Диаби — 3:3.



В концовке у "вилланов" была одна реальная возможность вырвать победу, но Алиссон не позволил отличиться Диаби. Заключительные минуты получились нервными для гостей.



Команды сыграли очень интересный матч, с легкостью забивая друг другу. Сложилось впечатление, что "Ливерпуль" мог довести дело до комфортной победы, но слишком рано расслабился.



"Астон Вилла" — "Ливерпуль". Отчет о матче