Саудовские клубы хотят Каземиро и Фернандеша

Бруну Фернандеш и Каземиро Саудовские клубы заинтересованы в приобретении полузащитников "Манчестер Юнайтед" Каземиро и Бруну Фернандеша грядущим летом.

Заметно сбавив обороты в этом сезоне, Каземиро — со своей огромной зарплатой — превратился в обузу для Юнайтед", и интерес из Саудовской Аравии представляет собой практически единственную реалистичную возможность для "красных дьяволов" продать 32-летнего бразильца.

Прежде всего в Каземиро заинтересован "Аль-Наср", за который выступает бывший нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду, а также Эмерик Лапорт и Садио Мане.

Саудовские клубы присматриваются и к партнеру Каземиро по "Юнайтед" в лице Фернандеша, хотя отъезд 29-летнего португальца из Манчестера выглядит гораздо менее вероятным.

По информации The Telegraph, клубы саудовской лиги планируют совершить до 10 громких приобретений в летнее окно, и Каземиро с Фернандешем их цели в Премьер-Лиге не ограничиваются.

Также саудиты проявляют интерес к Алиссону и Мохамеду Салаху из "Ливерпуля", Эдерсону и Кевину Де Брюйне из "Манчестер Сити".


Метки Каземиро, Манчестер Юнайтед, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2024 23:00

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Последние комментарии:




  1. suddenly 13.05.2024 23:36 # suddenly
    Фернандеш вряд ли в свои 29 лет поедет туда доигрывать. Он мечтает ещё выиграть серьёзные трофеи в Европе, но в МЮ ему это не светит.

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  2. closer 13.05.2024 23:29 # closer
    Продано.

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