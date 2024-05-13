Саудовские клубы хотят Каземиро и Фернандеша

Саудовские клубы заинтересованы в приобретении полузащитников "Манчестер Юнайтед" Каземиро и Бруну Фернандеша грядущим летом.

Заметно сбавив обороты в этом сезоне, Каземиро — со своей огромной зарплатой — превратился в обузу для Юнайтед", и интерес из Саудовской Аравии представляет собой практически единственную реалистичную возможность для "красных дьяволов" продать 32-летнего бразильца.



Прежде всего в Каземиро заинтересован "Аль-Наср", за который выступает бывший нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду, а также Эмерик Лапорт и Садио Мане.



Саудовские клубы присматриваются и к партнеру Каземиро по "Юнайтед" в лице Фернандеша, хотя отъезд 29-летнего португальца из Манчестера выглядит гораздо менее вероятным.



По информации The Telegraph, клубы саудовской лиги планируют совершить до 10 громких приобретений в летнее окно, и Каземиро с Фернандешем их цели в Премьер-Лиге не ограничиваются.



Также саудиты проявляют интерес к Алиссону и Мохамеду Салаху из "Ливерпуля", Эдерсону и Кевину Де Брюйне из "Манчестер Сити".