Саудовские клубы обдумывают покупку Ришарлисона

Клубы из Саудовской Аравии изучают возможность приобретения нападающего "Тоттенхэма" Ришарлисона грядущим летом.

На днях в прессе появились слухи, что "Аль-Хиляль" собирается сделать предложение о покупке Ришарлисона после окончания сезона.



По информации talkSPORT, трансфер Ришарлисона обсуждается не только внутри "Аль-Хиляля", но также внутри "Аль-Ахли" и "Аль-Шабаба".



"Тоттенхэм" активно не ищет покупателя на Ришарлисона, но открыт к крупным предложениям. "Шпоры" готовы продать 27-летнего бразильца, чтобы вырученные деньги инвестировать назад в обновление состава по замыслу своего главного тренера Анге Постекоглу.



Саудиты ожидают, что им придется раскошелиться более чем на 60 миллионов фунтов, чтобы убедить "Тоттенхэм" отпустить Ришарлисона, который забил 15 голов в 66 матчах за "шпор" после перехода из "Эвертона" в 2022 году.



Добавим, неважная клубная форма Ришарлисона привела к тому, что он не попал в заявку сборной Бразилии на Кубок Америки. Кроме того, из-за травмы икроножной мышцы нападающий пропускает концовку сезона.