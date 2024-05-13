Гвардиола призвал "Сити" использовать "особенную" возможность

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал свою команду использовать "особенную" возможность оформить четыре титула Премьер-Лиги подряд.

В данный момент только две победы отделяют "Сити" от титула, завоевать который четыре раза подряд прежде еще никому не удавалось.



В преддверии выезда к "Тоттенхэму" Гвардиола обратился к своим игрокам и призвал сосредоточиться на достижении цели.



"Мы знаем, за что играем и как сложно бывает там. Но мы готовы, и перед нами находится нечто особенное".



"Мы должны проявить себя с лучшей стороны во всем. Нам нужно правильным образом напрячься и сосредоточиться".



"Если мы будем играть эти матчи расслабленными, это будет большой проблемой. Может быть так, что "Тоттенхэм" будет играть за попадание в Лигу Чемпионов, и это тоже огромная цель".



"Чтобы добиться того, чего еще ни одна команда не добивалась, нам нужно сделать нечто исключительное. Этого еще никто не добивался в Премьер-Лиге, и мы должны добиться этого первыми".



"Это будет первый раз. Иначе чемпионом станет "Арсенал". Нам просто нужно настроиться на то, что необходимо для побед в матчах. Нужно сосредоточиться на своей работе и не отвлекаться на все остальное. Каждый и так знает, за что мы играем", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.