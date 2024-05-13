"Бавария" вернулась к идее с приглашением Де Дзерби

Роберто Де Дзерби "Бавария" вернулась к идее с приглашением главного тренера "Брайтона" Роберто Де Дзерби.

Последние дни "Бавария" работала над возвращением Ханси Флика, однако сейчас Sky Sport Germany сообщает, что этого "камбэка" не случится.

Перед этим от работы в "Баварии" отказались Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсманн и Ральф Рангник.

Если верить Кристиану Фальку из Bild, теперь "Бавария" сосредоточится на варианте с Де Дзерби, которого изначально поддерживал спортивный директор немецкого гранда Макс Эберль.

Примечательно, что лишь в начале мая Де Дзерби, когда интерес грандов к нему угас, объявил, что хочет остаться в "Брайтоне".

Кроме того, "Бавария" все еще может пересмотреть свое решение о расставании в конце сезона с Томасом Тухелем, и за это выступают некоторые игроки команды вроде Мануэля Нойера.


Метки Бавария, Брайтон, Де Дзерби, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2024 20:00

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