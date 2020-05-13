Гвардиола отметил трансформацию Гвардиола

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил трансформацию защитника Йошко Гвардиола по ходу этого сезона.

Прошлым летом "Сити" приобрел Гвардиола у "РБ Лейпциг" за 78 миллионов фунтов, и адаптация Йошко к Премьер-Лиге была очень непростой.



Однако со временем Гвардиол освоился и превратился в настоящую голевую машину, отличившись пять раз за свой клуб с учетом всех соревнований в 2024 году — больше всех среди защитников команд Премьер-Лиги.



То, как 22-летний хорват нарастил уверенность в себе и повысил свою значимость для команды, по-настоящему впечатляет Гвардиолу.



"Уверенность играет определяющую роль в жизни. Проводить свой первый сезон в Премьер-Лиге, когда тебе 21 год... Я бы сказал, что с этим непросто справиться, и поначалу ему было немного сложно".



"Он пришел в команду, которая сделала требл, и поначалу он был немного застенчив. Он немного чувствовал: "Я не хочу нарушить всю их структуру, которая у них есть". Это было вопросом времени. Он пришел сюда на много, много лет, и он доказывает себе, что способен играть за нас", — цитирует Гвардиолу The Guardian.