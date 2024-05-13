Постекоглу уверен, что все фанаты "Тоттенхэма" были бы рады победе над "Сити"

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу выразил уверенность, что 100 процентов фанатов его клуба были бы рады победе над "Манчестер Сити", даже если это поможет "Арсеналу".

В преддверии домашнего матча против "Сити" во вторник вечером "Тоттенхэм" стоит перед дилеммой. Если "шпорам" удастся избежать поражения, то инициатива в чемпионской гонке Премьер-Лиги перейдет к их соседям из "Арсенала".



Среди фанатов "Тоттенхэма" ходят разговоры, что, возможно, будет лучше проиграть и позволить "Сити" защитить титул, нежели помогать "Арсеналу", но Постекоглу в это не верит.



"Если обратиться к социальным сетям, то может сложиться впечатление, что где-то 99 процентов наших болельщиков не хотят, чтобы мы победили".



"Лично я этого не понимаю и никогда не пойму. Я понимаю, что значит соперничество. Предыдущие пару лет я был частью одного из крупнейших соперничеств в мире между "Селтиком" и "Рейнджерс".



"Поэтому я понимаю, что значит соперничество, но я никогда не пойму, если кто-нибудь желает своей команде проиграть. Спорт подразумевает другое. Этот аспект мне не нравится в игре".



"Больше всего в игре мне нравится ощущение конкуренции и то, что ты можешь ставить перед собой вызов кого-нибудь победить и затем достигать успеха. Любое отклонение от этого не имеет никакого отношения к спорту, не имеет отношения ко мне".



"Если какие-то люди получают удовольствие от несчастья других людей, то это не мое. Я не так живу свою жизнь и не так воспринимаю свою роль".



"Моя роль в том, чтобы обеспечить успех этому футбольному клубу, и что бы ни говорили другие люди, я знаю, что 100 процентов наших болельщиков хотят, чтобы мы победили, были успешны и выигрывали трофеи".



"Я говорю это без тени сомнения, и если мы победим завтра, это порадует 100 процентов болельщиков "Тоттенхэма", — цитирует Постекоглу The Independent.