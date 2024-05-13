Салиба уверен, что "Тоттенхэм" даст бой "Сити"

Защитник "Арсенала" Вильям Салиба уверен, что "Тоттенхэм" даст бой "Манчестер Сити" во вторник вечером.

Во вторник "Сити" приедет в Северный Лондон, чтобы сыграть с "Тоттенхэмом", и от этого матча зависит, сохранят ли "горожане" инициативу в чемпионской гонке на заключительный тур, когда и определится обладатель титула.



"Тоттенхэм" может сделать огромное одолжение своим соседям из "Арсенала", ведущим заочную борьбу с "Сити", и Вильям не сомневается, что этот выезд будет для "горожан" непростым.



"Они постараются одержать победу. Их фанаты не хотят, чтобы они побеждали "Сити", но они являются хорошими бойцами, поэтому они постараются изо всех сил ради победы".



"Я не думаю, что это (возможное чемпионство "Арсенала") что-либо меняет для игроков "Тоттенхэма", потому что они хотят сыграть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне".



У "Тоттенхэма" очень хорошая команда. Наши матчи с ними были непростыми. Надеюсь, они покажут свою лучшую игру. Вся наша команда будет болеть за "Тоттенхэм" во вторник. Давайте помолимся насчет вторника".



"Надеюсь, это будет хорошая неделя. Сегодня мы выполнили свою работу. На следующей неделе нам снова предстоит выполнить свою работу, поэтому давайте посмотрим", — цитирует Салиба Evening Standard.