Ираола заключил новый контракт с "Борнмутом"

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола заключил со своим клубом новый контракт.

Возглавив "Борнмут" прошлым летом, Ираола не слишком убедительно начал свою карьеру на новом месте. Первые месяцы сезона пресса спекулировала насчет возможного увольнения Андони.



Однако боссы "Борнмута" сохранили веру в 41-летнего испанца, за что были вознаграждены значительным улучшением результатов во второй половине сезона.



До завершения сезона "Борнмуту" остается сыграть еще один матч, но "вишенки" уже установили клубный рекорд по количеству очков за сезон Премьер-Лиги.



Предыдущий контракт Ираолы истекал летом 2025, но теперь будущее экс-наставника "Райо Вальекано" связано с "Борнмутом" до конца сезона 2025/26.



"Я очень рад заключить этот контракт. На мой взгляд, это просто способ укрепить уверенность обеих сторон".



"Это был хороший опыт в наш первый сезон вместе в Премьер-Лиге, и я рад, что обе стороны хотят продолжить эти отношения".



"Я горжусь тем, что мы установили рекорд по очкам. Мы выступаем в сложном соревновании, где очень хорошие соперники. Сезон начался медленно, но я думаю, мы значительно прибавили и играем правильным образом", — сообщил Ираола.