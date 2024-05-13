37-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник, 13 мая, поединком "Астон Виллы" и "Ливерпуля" завершится 37-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
АСТОН ВИЛЛА — ЛИВЕРПУЛЬ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз
"Астон Вилла" может завершить сезон Премьер-Лиги в топ-4 только в третий раз в своей истории и впервые с 1995/96. "Вилланы" забили уже 73 гола, и это их высший показатель в высшем дивизионе с кампании 1975/77, когда они забили 76 и финишировали четвертыми.
В восьми сезонах при Юргене Клоппе "Ливерпуль" только однажды проиграл заключительный выездной матч Премьер-Лиги — 1:0 против "Челси" в 2018 году (5 побед, 2 ничьи). "Красные" пропускали в каждом из девяти последних поединков чемпионата.
"Ливерпуль" одержал восемь побед в девяти последних выездах на "Вилла Парк" в Премьер-Лиге — исключением стало поражение 7:2 в октябре 2020. Это будет 100-й домашний матч "вилланов" против "красных" во всех соревнованиях (40 побед, 21 ничья, 38 поражений).
"Вилле" предстоит оценить состояние ряда игроков, включая Алекса Морено, Юри Тилеманса, Николо Дзаньоло и Моргана Роджерса.
Из лазарета "Ливерпуля" может вернуться нападающий Диогу Жота, в остальном — без изменений.
13.05.2024 14:00
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Источник: http://fapl.ru/posts/107573/?c=1#c7924674
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