37-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Энди Робертсон и Леон Бэйли В понедельник, 13 мая, поединком "Астон Виллы" и "Ливерпуля" завершится 37-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АСТОН ВИЛЛА — ЛИВЕРПУЛЬ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз

"Астон Вилла" может завершить сезон Премьер-Лиги в топ-4 только в третий раз в своей истории и впервые с 1995/96. "Вилланы" забили уже 73 гола, и это их высший показатель в высшем дивизионе с кампании 1975/77, когда они забили 76 и финишировали четвертыми.

В восьми сезонах при Юргене Клоппе "Ливерпуль" только однажды проиграл заключительный выездной матч Премьер-Лиги — 1:0 против "Челси" в 2018 году (5 побед, 2 ничьи). "Красные" пропускали в каждом из девяти последних поединков чемпионата.

"Ливерпуль" одержал восемь побед в девяти последних выездах на "Вилла Парк" в Премьер-Лиге — исключением стало поражение 7:2 в октябре 2020. Это будет 100-й домашний матч "вилланов" против "красных" во всех соревнованиях (40 побед, 21 ничья, 38 поражений).

"Вилле" предстоит оценить состояние ряда игроков, включая Алекса Морено, Юри Тилеманса, Николо Дзаньоло и Моргана Роджерса.

Из лазарета "Ливерпуля" может вернуться нападающий Диогу Жота, в остальном — без изменений.


Метки анонс тура, Астон Вилла, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2024 14:00

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Последние комментарии:




  1. memfis63 13.05.2024 14:35 # memfis63
    свинявые, чо там по Волчанску ?

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  2. fiezzo 13.05.2024 14:31 # fiezzo
    Харьковское направление, докладывает Северный Ветер

    Бойцы ГВ "Север" отрезают ВСУ пути из Волчанска

    Уничтожая мосты, наши воины отрезают фашистам пути отхода и снабжения, лишая их возможности пополнить боезапас, перебросить резервы или совершить ротацию подразделений.

    На видео кадры уничтожения очередного моста через реку Волчья, а также точное попадание по пункту временной дислокации украинских фашистов в Волчанске.

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  3. sean-dyche18plus 13.05.2024 14:30 # sean-dyche18plus
    чем же таким страшным должна была провиниться душа человека в прошлой жизни.чтобы в этой он получил фамилию тихиня...

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  4. lexa-arsenal 13.05.2024 14:22 # lexa-arsenal
    chelsea88

    Так тебе нравится когда тебе за щеку пихают?

    Источник: http://fapl.ru/posts/107573/?c=1#c7924674

    вопросы интересующие пенса у мужиков

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  5. hachidlo 13.05.2024 14:15 # hachidlo
    Даже фанаты лузеркузина не будут смотреть матч сегодня. Ведь они будут праздновать квадрупл.

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  6. getafe 13.05.2024 14:10 # getafe
    Как правильно пить чай? Советы диетолога

    Употребление чая должно осуществляться отдельно от других продуктов, чтобы он оказывал благотворное влияние на организм, сообщила диетолог Н. Лазуренко в беседе с News.

    При соблюдении этого условия он позволит держать аппетит под контролем, что поспособствует потере лишних килограммов, пояснила эксперт. В связи с этим она порекомендовала не совмещать его с иными напитками и блюдами. А еще, по словам Лазуренко, можно добавлять в него травы и шиповник, чтобы ускорить обмен веществ.

    Специалист заметила, что, как правило, чаем запивают кондитерские изделия. Но это в корне неверно. Он должен стать именно отдельным приемом пищи, а не дополнением к жирам и углеводам.

    Диетолог также сообщила, что полифенолы и катехины, входящие в состав чая, очищают организм от токсинов. К тому же они помогают иммунитету противостоять системному воспалению, спровоцированному ожирением.

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  7. moneycity 13.05.2024 14:00 # moneycity
    Жители Белгорода в опасности, пока город защищает система ПВО, стреляющая по белгородским домам.

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