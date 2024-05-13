Саутгейт игнорирует слухи насчет "Юнайтед"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что полностью сосредоточен на Евро-2024, несмотря на слухи, связывающие его с назначением в "Манчестер Юнайтед".

53-летний Саутгейт считается фаворитом букмекеров на замену нынешнему наставнику "Юнайтед" Эрику Тен Хагу, однако в данный момент у Гарета есть дела поважнее.



"Я не являюсь азартным человеком или букмекером — они могут назначать коэффициенты, как пожелают. Со мной разговоров об этом не велось".



"У меня есть единственная вещь, на которой я должен сосредоточиться. Эта вещь — провести как можно более успешный турнир со сборной Англии. Все посторонние вещи мне совершенно безразличны".



"Если я начну говорить об этом, то уже отвлекусь от того, что делаю. Поэтому, думаю, вся страна ожидает, что мой фокус будет на сборной Англии, и это правильно".



"Мы провели три турнира, обеспечив публике великолепное время. Думаю, мы понимаем это, и я знаю, что имеет место желание продвинуться на один шаг дальше. Это великолепная возможность для нас сделать это", — цитирует Саутгейта The Independent.