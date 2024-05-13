Тен Хаг: "Это как плавать со связанными за спиной руками"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его работа в этом сезоне подобна плаванию со связанными за спиной руками.

Накануне "Юнайтед" оформил свое рекордное девятое домашнее поражение в этом сезоне, проиграв "Арсеналу" со счетом 0:1.



Таким образом, "красные дьяволы" могут похвастать лишь одной победой в девяти последних матчах во всех соревнованиях — против уже покинувшего Премьер-Лигу "Шеффилд Юнайтед".



Тен Хаг по-прежнему вынужден обходиться без большого количества травмированных игроков, и это значительно усложняет работу Эрика.



"Любой тренер всегда может делать свою работу лучше, но я здесь уже два года, и только один раз у меня был полный выбор игроков. Ты не можешь прогрессировать, когда у тебя так много травм. Это как плавать со связанными за спиной руками — ты просто должен удерживать свою голову над водой, и именно это мы стараемся делать".



"Так не должно быть, но я возвращаюсь ко всем проблемам, которые у нас есть, и игру нужно анализировать с учетом этого. Вы должны видеть, что мы конкурентноспособны, но это, конечно, не то, что мы хотим. Мы должны побеждать, мы должны побеждать в каждом матче".



"Но в данный момент мы не в таком положении, не с этой командой при таком количестве травм", — цитирует Тен Хага ESPN.