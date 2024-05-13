Макатир поведал, что игроки МЮ ожидают прихода Саутгейта

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джейсон Макатир поведал, что игроки "Манчестер Юнайтед" ожидают прихода главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта на место Эрика Тен Хага.

Домашнее поражение 0:1 от "Арсенала" в воскресенье только сгустило тучи над Тен Хагом, чья команда занимаешь лишь восьмое место в Премьер-Лиге, рискуя не попасть в еврокубки на будущий сезон.



По словам Макатира, еще до матча против "Арсенала" он поговорил с одним из игроков "Юнайтед", и настроение в раздевалке таково, что увольнение Тен Хага выглядит неминуемым.



"Он играет за "Манчестер Юнайтед", и в пятницу у меня состоялся разговор с ним. Я живу буквально поблизости, и я просто наткнулся на него".



"Мы поговорили, он отличный парень, и я спросил его насчет концовки сезона и насчет его мыслей. Он не дал мне ни малейшего намека на то, что их тренер останется".



"Вообще-то, мы обсудили различные имена и поговорили, кто, как мы думаем, им хорошо подходит".



"Как игрок отреагировал на имя Тухеля? Улыбнулся, но это не то имя. Моуриньо? Мимо. Саутгейт? Да, это то имя".



"Футболисты понимают, когда их тренер находится на грани потери работы. Разумеется, они знают это, и у меня сложилось впечатление, что все решено", — сообщил Макатир.