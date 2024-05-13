Мерсон пообещал сделать татуировку, если через год МЮ финиширует выше "Арсенала"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон пообещал сделать татуировку, если в следующий сезоне Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" финиширует выше, чем "канониры".

В воскресенье "Арсенал" одержал победу 0:1 на поле "Юнайтед", в результате чего дистанция между двумя этими командами в таблице Премьер-Лиги выросла до неприличных 32 очков.



Учитывая такую пропасть, Мерсон убежден, что в следующем сезоне "Юнайтед" снова останется позади "Арсенала", даже если травмы будут обходить "красных дьяволов" стороной.



"Это был шок. Они ("Юнайтед") совершили 145 касаний на дальней трети поля и нанесли два удара в створ. Два удара в створ, включая один от Каземиро с 40 метров, который отразил бы и я, так что это недостаточно хорошо. Это "Манчестер Юнайтед" — нельзя проигрывать девять матчей дома".



"Челси" по-любому финиширует выше их, "Ньюкасл" приедет сюда и одержит победу. Мне все равно, сколько их игроков вернутся в строй в следующем сезоне, они ни за что не финишируют выше "Арсенала" в следующем сезоне. Без шансов — иначе я сделаю себе татуировку".



"Они этого не сделают. Без шансов. Они в 30 очках позади. У них будут эти небольшие фазы из четырех-пяти побед подряд, но затем все будет возвращаться на круги своя", — сообщил Мерсон в эфире Sky Sports.