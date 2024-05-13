Руни уверен, что некоторые из травмированных игроков МЮ могли сыграть против "Арсенала"

Лучший бомбардир в истории "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что некоторые из травмированных игроков "красных дьяволов" могли сыграть против "Арсенала" в воскресенье.

К домашнему матчу Премьер-Лиги против "Арсенала" "Юнайтед" подошел без огромного количества игроков, включая Лисандро Мартинеса, Харри Магуайра, Виктора Линделефа, Рафаэля Варана, Тирелла Маласиа, Люка Шоу, Бруну Фернандеша, Мейсона Маунта, Антони Мартиаля и Маркуса Рэшфорда.



Однако после поражения со счетом 0:1 Руни высказал теорию о том, что некоторые из этих игроков просто берегут себя на финал Кубка Англии против "Манчестер Сити" 25 мая или на Евро-2024.



"Если мы посмотрим на травмы, которые они получили, то некоторые из этих игроков могут играть, 100 процентов".



"Когда впереди у тебя Чемпионат Европы и финал Кубка Англии, тебе проще поберечь себя, потому что сейчас им приходится несладко. Игрокам проще ненадолго остаться вне игры, чтобы затем вернуться на финал и быть готовым к Чемпионату Европы".



"Я навидался этого за годы в футболе, и я просто думаю, что эти "травмированные" игроки не могут вызывать никакого одобрения в данную минуту. Отдуваться за все приходится тренеру", — сообщил Руни в эфире Sky Sports.