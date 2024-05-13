Тен Хаг объяснил травмами, почему МЮ так много проигрывает и пропускает

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил травмами, почему его команда так много проигрывает и так много пропускает в этом сезоне.

Поражение 0:1 от "Арсенала" дома накануне стало для "Юнайтед" 14-м в этом сезоне Премьер-Лиги. "Красные дьяволы" занимают только восьмое место в таблице, имея отрицательную разницу мячей.



Тен Хаг не имеет претензий к своим игрокам насчет настроя, считая, что команде удалось исправиться после поражения 4:0 от "Кристал Пэлас" в прошлый понедельник. А очередной отрицательный результат Эрик списывает на острый кадровый дефицит.



"Нам не стыдно предстать перед своими фанатами. В понедельник мы определенно не могли предстать перед ними, но вы могли видеть, что сегодня фанаты поддерживали нас. Мы были обязаны их отблагодарить. Это должно быть стандартом".



"Настрой. Это всегда начинается с правильного настроя. Это то, над чем мы работали на протяжении недели. В день матча ты должен быть полностью сосредоточен".



"Сегодня мы показали настрой. Даже недосчитавшись 10 игроков стартового состава, мы навязали борьбу одной из лучших команд в лиге".



"Когда у тебя нет правильного настроя, когда у тебя нет правильного прессинга, это облегчает жизнь любому сопернику".



"Для игрока "Юнайтед" каждый матч является финалом. Ты должен играть на победу в каждом матче. Ты должен осознавать это".



"Фанаты понимают наше положение. Когда у тебя так много травм, особенно в ключевых зонах, ты не получаешь того, что заслуживаешь".



"Фанаты поддерживают нас, и поэтому они с нами. Мы — "Юнайтед". У нас сильная связь, и я надеюсь, мы сможешь отплатить им в будущем".



"У нас есть проблемы, и проблемы стоят нам результатов. Если твои игроки в строю, ты набираешь больше очков. Особенно это касается линии обороны, потому что мы позволяем соперникам создавать много моментов и забивать много голов. В прошлом сезоне у нас было больше всех в Премьер-Лиге "клин-шитов", — цитирует Тен Хага The Guardian.