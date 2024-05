Светская хроника за понедельник

Эрик Тен Хаг по-прежнему хочет Френки Де Йонга. Луис Диас не перейдет в "Барселону" или ПСЖ. "Тоттенхэм" лидирует в борьбе за Айвена Тоуни. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг по-прежнему хочет приобрести полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга. (Mundo Deportivo)



Саудовские клубы надеются опередить "Барселону", "Атлетико" и "Ювентус" в борьбе за нападающего Мейсона Гринвуда, принадлежащего "Юнайтед". (Marca)



"Бавария" готова заплатить 60 миллионов фунтов за полузащитника "Кристал Пэлас" Адама Уортона. (The Sun)



Вингер "Барселоны" Рафинья открыт к возвращению в Премьер-Лигу. (Mundo Deportivo)



"Барселона" не может позволить себе покупку нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса. (Sport)



Луис Диас не собирается в ПСЖ. (Daily Mirror)



"Ньюкасл" может заблокировать уход нападающего Александера Исака, которого хочет "Арсенал", если продаст Энтони Гордона. (Daily Express)



"Реал Сосьедад" исключает продажу полузащитника Мартина Субименди, которого надеялся заполучить "Арсенал". (Metro)



"Манчестер Сити" может заплатить до 10 млн. фунтов за 16-летнего голкипера "Эвертона" Дугласа Лукьянчикса. (The Sun)



ПСЖ переключился с полузащитника "Сити" Бернарду Силвы на Хави Симонса, принадлежащего ПСЖ. (Sport)



ПСЖ не заинтересован в полузащитнике "Ньюкасла" Бруно Гимараэсе. (Daily Mail)



"Эвертон", "Брайтон", "Интер" и "Вольфсбург" сражаются за японского защитника АЗ Юкинари Сугавару. (Sky Sport Germany)



"Эвертон" интересуется нападающим "Лестера" Келечи Ихеаначо. (Football Insider)



"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни, и 50 млн. фунтов, вероятно, будет достаточно для заключения сделки. (Football Insider)



"Миллуолл" выкупит у "Тоттенхэма" защитника Яфета Тангангу после окончания аренды. (Daily Mirror)



"Тоттенхэм" видит в вингере "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе замену для Ришарлисона, которого связывают с переездом в Саудовскую Аравию. (Football Insider)



"Наполи" хочет защитника Раду Дрэгушина, купленного "Тоттенхэмом" только в январе, но "шпоры" оценивают 22-летнего румына в 40 млн. фунтов. (The Sun)



"Вест Хэм" планирует приобрести нападающего "Севильи" Юссефа Эн-Несири. (Football Insider)



"Шеффилд Юнайтед" предложит 8 млн. фунтов за голкипера "Сандерленда" Энтони Паттерсона. (The Sun)



Другое



"Ньюкасл" собирается сделать нападающего Александера Исака самым высокооплачиваемым игроком в своей истории. (TBR Football)



После подписания защитника Тиаго Силвы президент "Флуминенсе" пригласил "Челси" сыграть товарищеский матч на "Маракане". (Evening Standard)



Полузащитник "Юнайтед" Каземиро не попал в заявку сборной Бразилии на стартующий в июне Кубок Америки. (BBC)



"Юнайтед" отменил торжественную церемонию вручения клубных наград по итогам сезона. (The Athletic)



Легенда "Арсенала" Пол Мерсон был лишен водительских прав на полгода за то, что четырежды превысил разрешенную скорость. (Football.London)