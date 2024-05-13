Руни: "Игроки МЮ не показывают, что хотят играть за Тен Хага"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни заподозрил, что некоторые игроки "красных дьяволов" не хотят играть за своего наставника Эрика Тен Хага и просто дожидаются окончания сезона.

В воскресенье "Юнайтед" потерпел домашнее поражение 0:1 от "Арсенала", оставшись на восьмом месте в Премьер-Лиге. Над "дьяволами" нависла реальная угроза не попасть в еврокубки на будущий сезон.



С учетом всех соревнований "Юнайтед" потерпел уже 19 поражений в этом сезоне, и Руни чувствует, что Тен Хаг в полной мере не контролирует раздевалку.



"Когда они проигрывают матчи так, как они проигрывают, будут возникать большие вопросы".



"Это огромное оскорбление, когда твой тренер говорит о настрое и о том, что его игроки не годятся, чтобы представлять "Манчестер Юнайтед". Если бы я увидел, как мой тренер говорит подобное, я бы захотел с этим разобраться немедленно".



"Думаю, некоторые игроки просто пытаются дождаться конца сезона, таково мое мнение. Поэтому я сочувствую ему, но его работа как раз в том, чтобы убедиться, что он обладает правильными игроками".



"Хотя ли игроки играть за Тен Хага? Если и хотят, то я не думаю, что они показывают это очень хорошо. В этом составе есть хорошие игроки, и их уровень их игры оставляет желать сильно лучшего".



"Лично я бы предпочел дать ему время. У них всегда проблемы с комплектацией состава, с этим нет порядка уже много лет".



"Надеюсь, он поправит это. Но в 2016 году мы видели, что Луи Ван Галь потерял работу (после завоевания Кубка Англии), поэтому никогда не знаешь", — сообщил Руни Sky Sports.