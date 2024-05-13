Руни: "Игроки МЮ не показывают, что хотят играть за Тен Хага"

Манчестер Юнайтед Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни заподозрил, что некоторые игроки "красных дьяволов" не хотят играть за своего наставника Эрика Тен Хага и просто дожидаются окончания сезона.

В воскресенье "Юнайтед" потерпел домашнее поражение 0:1 от "Арсенала", оставшись на восьмом месте в Премьер-Лиге. Над "дьяволами" нависла реальная угроза не попасть в еврокубки на будущий сезон.

С учетом всех соревнований "Юнайтед" потерпел уже 19 поражений в этом сезоне, и Руни чувствует, что Тен Хаг в полной мере не контролирует раздевалку.

"Когда они проигрывают матчи так, как они проигрывают, будут возникать большие вопросы".

"Это огромное оскорбление, когда твой тренер говорит о настрое и о том, что его игроки не годятся, чтобы представлять "Манчестер Юнайтед". Если бы я увидел, как мой тренер говорит подобное, я бы захотел с этим разобраться немедленно".

"Думаю, некоторые игроки просто пытаются дождаться конца сезона, таково мое мнение. Поэтому я сочувствую ему, но его работа как раз в том, чтобы убедиться, что он обладает правильными игроками".

"Хотя ли игроки играть за Тен Хага? Если и хотят, то я не думаю, что они показывают это очень хорошо. В этом составе есть хорошие игроки, и их уровень их игры оставляет желать сильно лучшего".

"Лично я бы предпочел дать ему время. У них всегда проблемы с комплектацией состава, с этим нет порядка уже много лет".

"Надеюсь, он поправит это. Но в 2016 году мы видели, что Луи Ван Галь потерял работу (после завоевания Кубка Англии), поэтому никогда не знаешь", — сообщил Руни Sky Sports.




Метки Манчестер Юнайтед, Руни, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2024 00:05

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